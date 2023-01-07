新华社东京1月7日电（记者郭丹 姜俏梅）2023年是《中日和平友好条约》缔结45周年，日本前首相福田康夫5日在接受日本《每日新闻》采访时表示，相互合作共同发展才是日中两国应有的关系。

2022年年底，日本通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，提出日本将在未来5年大幅增加军事开支。对此，福田康夫表示，如果这样发展下去，日中两国将成为军备竞赛关系。“这样两国真的能幸福吗？”他强调，“相互合作共同发展才是两国原本应有的关系”。

福田康夫说，近十年来中国军事实力确实明显增强，“但中国并没有想和日本进行战争。没有现在的中国，美国也无法发展好本国经济。应有的基本共识是，日、美、中与世界各国一样，都是利益共同体”。

福田康夫表示，2022年是日中邦交正常化50周年。1978年，两国缔结的《中日和平友好条约》让日中关系好转。此后，日中两国关系发展虽然并非一帆风顺，但是友好、互助是两国实现邦交正常化的前提，希望日方不要忘记50年前的初衷。

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