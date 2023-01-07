新华社马德里1月6日电（谢宇智）西班牙观光委员会秘书长卡洛斯·阿韦利亚日前接受新华社记者采访时表示，对西班牙旅游业来说，中国是“最重要、也最具潜力的市场之一”。

连日来，随着中国宣布有序恢复公民出境旅游，西班牙旅游从业者已经做好了积极欢迎中国游客回归的准备。阿韦利亚告诉记者，这是“一个毋庸置疑的好消息”。随着中国优化调整防疫举措，业界预期将迎来更多中国游客。

新冠疫情对西班牙旅游业冲击严重。根据西班牙国家统计局数据，2019年到访西班牙的国际游客达8370万人次，2020年因疫情骤降至1890万人次。这一数字2021年回升至3110万，仍不足疫情前一半。

阿韦利亚说，疫情暴发前，到访西班牙的中国游客数量一直稳步攀升。与喜爱海滩度假游的欧美游客不同，中国游客对文化、艺术、足球、购物等主题游更感兴趣。“中国游客对我们非常重要。他们的到来不受季节限制，能促进淡季旅游业发展，还给了西班牙展示更多不同类型旅游资源的机会。”

2023年是中西建交50周年，双方将进一步深化交流合作。阿韦利亚表示，西班牙旅游业希望以此为契机，吸引更多中国游客。

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