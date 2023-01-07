新华社耶路撒冷1月6日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列政府6日宣布一系列针对性措施，以报复巴勒斯坦日前推动联合国通过一项针对以色列的决议。对此，巴方表示谴责。

以色列总理府6日发布声明说，以安全内阁当天召开新政府成立后首次会议,批准一系列针对巴勒斯坦的措施，包括从为巴代收的税款中扣除3900万美元，用于补偿遭巴勒斯坦人袭击的以色列受害者。

声明说，措施还包括冻结向约旦河西岸以色列控制区巴勒斯坦居民颁发建筑许可，对在约旦河西岸宣传“恐怖活动”或敌对活动的组织采取行动等。

以外长埃利·科亨6日在一份书面声明中表示，这些措施旨在表明巴勒斯坦将为“在国际舞台上伤害以色列的任何企图付出代价”。

据巴勒斯坦瓦法通讯社6日报道，巴总理阿什提耶对此表示谴责。他说，以色列方面不断盗用巴方税款加剧了巴财政危机和赤字，但这不会阻止巴方在国际舞台上继续进行政治和外交斗争。

在巴勒斯坦的推动下，联合国大会去年12月30日通过一项决议，请求联合国最高司法机关就以色列占领巴勒斯坦领土问题发表咨询意见。

根据巴以双方1994年签订的《巴黎经济议定书》，以色列负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税，并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交给巴方。这笔款项每年约23亿美元，约占巴勒斯坦政府运营预算的三分之二。

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