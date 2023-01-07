新华社北京1月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京5日说，俄方对与乌克兰对话持开放态度。普京当天还要求俄军从莫斯科时间6日12时至7日24时沿俄乌两军接触线实施停火，并呼吁乌克兰方面也实施停火。乌克兰总统泽连斯基5日表示，俄方推出的停火提议意在获得喘息之机，以便让俄军恢复活力。

——普京5日指示俄国防部长绍伊古，要求俄军从莫斯科时间6日12时至7日24时沿俄乌两军接触线实施停火。普京表示，此举是为回应俄罗斯东正教大牧首基里尔的停火建议。他同时呼吁乌克兰方面也实施停火，以给予信教者在东正教圣诞节期间进行宗教活动的机会。

——据克里姆林宫网站消息，普京5日与土耳其总统埃尔多安通电话讨论了乌克兰局势、两国能源合作等问题。普京强调，西方国家为乌克兰提供武器装备和情报，破坏了乌克兰局势。鉴于土耳其愿意作为调解方推动乌克兰危机政治解决，俄方重申对俄乌双方认真对话持开放态度，但前提是乌克兰应尊重新的领土现实。

——据乌克兰总统网站5日报道，泽连斯基当晚在视频讲话中说，去年11月乌克兰提出了“和平方案”，要点之一即俄军撤出乌克兰领土是乌俄实现停火甚至停战的保障和可靠途径。现在俄方想利用东正教圣诞节作掩护来阻止乌军在顿巴斯方向推进。俄方的做法意在获得喘息之机，以便恢复俄军活力。泽连斯基说，只有俄罗斯撤军或俄军被乌军驱逐出乌克兰领土，乌俄冲突才会结束。

——塔斯社6日援引顿涅茨克方面消息说，乌军在俄方宣布的临时停火时间开始后对顿涅茨克进行了多次炮击。

——美国国务院发言人普赖斯在5日的例行记者会上说，俄方推出停火提议目的是让俄军“得到休息、重整装备并重新集结，最终再次发动攻击”。普赖斯说，美方不认为俄方推出停火提议标志着俄乌冲突出现转折点或俄方战略发生改变，也未看到俄方愿意通过外交谈判结束俄乌冲突的迹象。

——美国总统拜登5日同德国总理朔尔茨通电话，双方均表示将向乌克兰提供战车，并训练乌军操作这些战车。同时，德国还将同美国一道向乌克兰提供一套“爱国者”防空导弹系统，以增强乌军防空能力。这将是乌克兰获得的第二套“爱国者”导弹。

——根据乌克兰经济部官网5日发布的消息，2022年乌克兰国内生产总值下降30.4%。乌第一副总理、经济部长斯维里坚科说，过去一年，乌克兰经济遭遇了自1991年国家独立以来最严重的损失和破坏。

——联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克5日说，古特雷斯已决定解散为调查顿涅茨克地区一个关押乌克兰被俘人员的拘留所遭袭事件而成立的联合国事实调查组，原因是联合国未能得到俄乌两国政府对调查组人员安全保障的切实承诺。

——法国总统马克龙日前与泽连斯基通电话时表示，法国将加强对乌克兰的军事援助，并向乌方提供轻型装甲车。据法国总统府消息，法国将提供的是AMX-10RC轻型装甲车，但数量和交付时间尚未确定。（参与记者：黄河、邓仙来、尚绪谦、唐霁、李东旭）

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