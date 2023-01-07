新华社开罗1月6日电（记者姚兵）由埃及中国商会与埃及中国友好协会共同主办的中埃经济和投资论坛5日在开罗举行，来自中埃各界290余人参加。

埃及规划和经济发展部长哈拉·赛义德在论坛致辞中表示，尽管面临国际和地区挑战，但埃中两国在加强双边经济和投资合作方面取得了成功，中国在埃及的投资涉及能源、电力、卫生、技术和基础设施等重要领域。

中国驻埃及大使廖力强指出，近年来，中埃务实合作实现历史性跨越，中国已连续九年稳居埃及第一大贸易伙伴国。面对新冠疫情延宕、世界经济复苏缓慢等严峻挑战，中埃友好合作愈发强韧有力、深入人心。

本次论坛主题为“携手前进，共创未来”，设有五个分议题。两国企业界代表围绕中埃经贸合作区、新能源、基础设施建设、制造业、汽车行业合作前景等内容进行专题研讨交流。论坛同期还举办在埃中资企业图片展。

中国山东潍柴进出口有限公司副总经理、非洲大区总经理王长聪说，公司正积极与埃方合作推进实施开罗公交油改气项目、亚历山大天然气公交项目，目前已为开罗公交交付近400台天然气车辆。

中国能源建设股份有限公司埃及公司市场总监丁源说，公司在埃及的业务涵盖传统能源、新能源、输变电、交通等领域，愿与合作伙伴携手，实现能源高效利用。

埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁表示，苏伊士运河经济区已成为中埃合作的样本，目前合作区内的130多家中国企业分布在不同领域，在埃及重大项目建设中发挥了重大作用。

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