人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塞尔维亚第一副总理兼外长访问克罗地亚以改善两国关系

2023年01月07日09:19 | 来源：新华网
小字号

新华社萨格勒布1月6日电（记者李学军）塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇6日抵达克罗地亚首都萨格勒布并与克总理普连科维奇举行会谈。达契奇在会谈后对媒体表示，塞尔维亚和克罗地亚改善关系是两国的首要利益。

达契奇说，虽然双边关系中一些问题无法迅速得到解决，但两国都意识到改善关系的必要性。他强调此行传递出一个强烈信息，即需要进行对话并重新定义两国目前的关系。“我们在许多问题上的想法不同，但我们必须进行对话并达成协议。”

达契奇祝贺克罗地亚1日加入欧元区和申根区，认为克罗地亚作为塞尔维亚邻国取得的进步应当被视为该地区共同的成功。

普连科维奇在会谈中也强调两国和解的重要性，表示将在两国和两国人民之间架起团结的桥梁。

据塞尔维亚媒体报道，受塞尔维亚总统武契奇委托，达契奇对克罗地亚进行访问，寻求改善双边关系。武契奇此前表示，今年将寻求“解冻”与克罗地亚的关系。

克罗地亚和塞尔维亚原来同属南斯拉夫社会主义联邦共和国。1991年，南斯拉夫联邦开始解体，克罗地亚同年宣布独立。此后克罗地亚与塞尔维亚双边关系发展不畅，至今仍受当年战争诸多遗留问题影响而难以改善。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部