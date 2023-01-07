新华社萨格勒布1月6日电（记者李学军）塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇6日抵达克罗地亚首都萨格勒布并与克总理普连科维奇举行会谈。达契奇在会谈后对媒体表示，塞尔维亚和克罗地亚改善关系是两国的首要利益。

达契奇说，虽然双边关系中一些问题无法迅速得到解决，但两国都意识到改善关系的必要性。他强调此行传递出一个强烈信息，即需要进行对话并重新定义两国目前的关系。“我们在许多问题上的想法不同，但我们必须进行对话并达成协议。”

达契奇祝贺克罗地亚1日加入欧元区和申根区，认为克罗地亚作为塞尔维亚邻国取得的进步应当被视为该地区共同的成功。

普连科维奇在会谈中也强调两国和解的重要性，表示将在两国和两国人民之间架起团结的桥梁。

据塞尔维亚媒体报道，受塞尔维亚总统武契奇委托，达契奇对克罗地亚进行访问，寻求改善双边关系。武契奇此前表示，今年将寻求“解冻”与克罗地亚的关系。

克罗地亚和塞尔维亚原来同属南斯拉夫社会主义联邦共和国。1991年，南斯拉夫联邦开始解体，克罗地亚同年宣布独立。此后克罗地亚与塞尔维亚双边关系发展不畅，至今仍受当年战争诸多遗留问题影响而难以改善。

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