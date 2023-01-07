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墨西哥抓获大毒枭古斯曼之子

2023年01月07日09:18 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城1月6日电（记者朱雨博）墨西哥国防部长桑多瓦尔6日说，墨军方和警方5日抓获大毒枭华金·古斯曼之子奥维迪奥·古斯曼，抓捕行动中共有29人死亡，其中包括10名军人。

桑多瓦尔6日在新闻发布会上说，墨国民警卫队5日在北部锡那罗亚州库利亚坎市巡逻时发现一支可疑车队，车上疑似贩毒集团成员拒绝接受检查并袭击安全人员。墨军方赶往增援，与国民警卫队一同采取行动，逮捕奥维迪奥等多人，并将奥维迪奥押送至墨西哥州一所监狱。

据桑多瓦尔介绍，袭击者武器装备精良，军方和警方缴获多支大口径狙击枪、机枪等武器，摧毁数十辆防弹车。

据墨西哥媒体报道，贩毒集团成员在与军方、警方冲突期间，抢夺市民车辆封锁道路、在商业中心等地纵火，影响库利亚坎市及周边安全形势。当地学校、机场临时关闭，居民被要求留在家中。

墨西哥总统洛佩斯6日在新闻发布会上说，军方和警方将继续在当地巡逻以维护安全秩序。

由于奥维迪奥曾将多种毒品运往美国，美国已向墨方提出引渡申请。墨外交部长埃布拉德6日说，是否同意引渡将由法官根据美方提交的证据决定。

奥维迪奥是墨西哥大型贩毒团伙锡那罗亚集团的一个派系头目。其父大毒枭华金·古斯曼于2016年在墨西哥落网，2017年被引渡至美国，2019年被判处终身监禁。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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