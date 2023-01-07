本报记者 李嘉宝

据外媒日前报道，美国能源巨头埃克森美孚公司反对欧盟向石油公司征收能源暴利税，并表示已就此向欧盟常设法院提起诉讼。

乌克兰危机爆发以来，受欧盟对俄制裁反噬效应影响，欧洲各国能源供应紧张，电力和天然气价格大幅飙升。能源巨头趁机赚取高额利润，引发欧洲国家政府及民众普遍不满。

多国宣布征税

据法新社报道，埃克森美孚公司发言人表示，公司一直在努力增加对欧洲能源供应，欧盟征收暴利税的措施只会“适得其反”，不但会削弱投资者信心、抑制相关投资，还将增加有关国家对进口能源的依赖。埃克森美孚的荷兰和德国子公司已就此向位于卢森堡的欧盟常设法院提起诉讼，认为欧盟无权征收暴利税，相关征收行为属于“越权”。

针对埃克森美孚公司的这一行动，欧盟方面认为征收暴利税完全符合欧盟法律，暴利税所得会重新分配给有需要的群体，尤其是弱势家庭。

2022年9月，欧盟国家能源部长就应对能源危机、控制能源价格问题达成一致，主要措施包括给电力公司设置电价收入上限以及对化石燃料企业征收超额利润税等。欧盟委员会计划以征收暴利税等方式筹集250亿欧元帮助低收入家庭应对能源账单。其中，超额利润税征收定于2022年底生效。

据外媒不完全统计，目前已有十多个欧洲国家宣布、提议或实施能源暴利税。德国政府计划对电力公司以及石油、天然气、煤炭和炼油行业的所有公司征收33%超额利润税；意大利政府2023年预算案显示，今年1月至7月针对能源企业的暴利税率将由25%升至35%；葡萄牙议会日前已批准对能源公司和食品零售商征收33%的暴利税。

应对危机之举

能源价格飙升导致不少欧洲国家陷入经济下滑、通胀水平上涨等困境，普通民众的生活面临巨大压力。与此同时，以埃克森美孚、雪佛龙等为代表的能源巨头获得惊人收益。据估计，埃克森美孚2022年利润预计将超过560亿美元，雪佛龙利润预计将超过370亿美元，都将创下历史新高。

分析认为，强制能源公司出让部分利润，用于为民众和受冲击严重的企业提供补贴，属于特殊情况下的应急性再分配政策。德国此前一项民调显示，72%的德国公民均赞成对与危机相关的超额利润征收额外税。

“欧盟征收能源暴利税是面对能源危机的一种自我保护式反应。”北京外国语大学国际关系学院教授王朔接受本报记者采访时指出，一方面，能源价格高企严重冲击民众生活和企业生产，欧盟需要采取措施抵消能源危机带来的冲击；另一方面，许多国际能源巨头背后都有美资介入。一段时间以来，美国能源巨头抢占欧洲市场并高价兜售液化天然气、美国出台《通胀削减法案》冲击欧洲制造业等，引发欧盟强烈不满。征税是欧盟筹集资金、调整产业方向的一贯做法，数字税、碳关税、能源暴利税等都是类似举动。

面临长期挑战

“欧盟希望通过征收能源暴利税补贴弱势群体，实现相对公平，但其负面效应不可避免。”王朔指出，一是将打击能源企业投资积极性；二是能源公司利润被压缩，会将损失转嫁到消费者身上；三是或将加剧能源供应不足局面，导致能源价格进一步上涨。综合来看，征收能源暴利税不大可能从根本上解决欧洲面临的能源危机。

除埃克森美孚外，意大利能源公司ERG、西班牙石油公司Cepsa等都已向当地法院提出类似诉讼。德国能源行业也对政府征收暴利税的政策提出反对意见。业内人士警告，在收入上涨时征收暴利税，会打击公司投资意愿，延缓向绿色能源转型进程。

王朔认为，本轮欧洲能源危机根源是乌克兰危机及美欧对俄多轮制裁从根本上破坏了欧洲原有能源结构和供应链。短时间内，欧洲无法真正建立起新的、稳定的能源供应链，发展新能源也非一日之功。乌克兰危机解决之前，欧洲或将长期深陷能源挑战。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)