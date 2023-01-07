本报记者 姜 宣

全球移动通信系统协会近日发布的《2022年撒哈拉以南非洲移动经济》报告显示，截至2021年底，撒哈拉以南非洲地区已有超过5亿人订购移动服务，移动用户渗透率为46%。报告预计，到2025年，该地区将有6.13亿人订购移动服务，用户渗透率将达到50%。预计超过半数新用户来自尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果（金）、坦桑尼亚和肯尼亚。

尼日利亚是非洲第一人口大国，总人口超2.1亿，且人口结构非常年轻，平均年龄约18岁，消费市场潜力很大。尼日利亚政府将数字化发展视为经济弯道超车的重要手段，并实施一系列相关举措。

2019年8月，尼日利亚启动《国家电子政府总体规划》，开始实施“尼日利亚数字治理基础建设项目（2020—2026）”。同年10月，尼日利亚通信部更名为通信和数字经济部，旨在进一步加大力度推进数字经济。2020年3月，尼日利亚实施国家宽带计划（2020—2025），将相关电信基础设施认定为国家关键基础设施。2022年6月，尼日利亚总统布哈里宣布成立数字经济和电子政府总统委员会，提出提升政府开发、应用和部署数字技术的能力，提高政府效率和透明度，增强尼日利亚营商便利性。

宽带接入及移动设备价格高、可及性低，曾经是尼日利亚数字化发展进程中的一大瓶颈。近年来，随着不少质优价廉的中国品牌智能移动设备进入尼日利亚市场，尼日利亚数字经济发展开始提速。据尼日利亚官方估计，该国2022年智能手机出货量约为800万部，市场份额排名靠前的均为中国品牌。其中，传音的2022年市场占比约为60%，其他中国品牌如小米、OPPO、vivo等总体市场份额约为20%。

“作为数字经济的核心组成部分，智能手机承担了非洲84%以上的互联网接入任务。正是中企让更多非洲民众用得起智能手机。”尼日利亚资深媒体人艾梅乌表示。尼日利亚联邦通信委员会的数据显示，截至2022年6月，尼移动互联网用户已超过1.5亿，互联网普及率约为70%。

近年来，在中资企业帮助下，尼日利亚加速推进通信基础设施建设。例如，华为公司为尼日利亚设计、建造了“银河骨干网”，初步形成了以骨干网为基础的网络通信格局。由华为公司承担建设的5G网络，将进一步改善尼日利亚网络基础设施。

中国企业还积极参与投资互联网金融、购物、电影音乐等领域发展，有力推动了尼日利亚互联网产业的发展。尼日利亚互联网媒体创业者史蒂芬表示，在有非洲“硅谷”之称的尼日利亚经济中心拉各斯，中国企业的进驻推动该市成为非洲投资规模最大的初创市场，诞生了许多知名本土互联网企业，推动了尼日利亚数字经济的繁荣。尼日利亚国际问题专家奥维认为：“尼日利亚数字经济拥有极其广阔的发展前景，中国经验给我们提供了很好的借鉴。”

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