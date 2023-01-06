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匈牙利专家积极评价中国疫情防控决策

2023年01月06日18:57 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯1月5日电（记者陈浩）匈牙利专家日前在接受新华社记者采访时高度评价中国在新冠疫情初期的反应，并对中国政府近期优化调整疫情防控措施后中国疫情的发展态势持乐观态度。

　　匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦表示，中国在新冠疫情初期应对良好，通过全国性的大规模隔离措施遏制了病毒传播，并研发出自己的疫苗。

　　基塞伊表示，中国出口大量包括口罩、防护服、注射器在内的防护和医疗设备，并向许多发展中国家援助和出口大量疫苗，为全球应对新冠疫情做出重大贡献。

　　他说，中国在全人群新冠病毒疫苗全程接种率已超过90%时做出重新开放边境的决定，这并非不负责任。在大多数欧洲国家，当疫苗接种率仅为70%左右时，它们就做出了同样的决定。

　　“我对中国政府优化调整疫情防控措施后中国疫情的发展态势持乐观态度，因为中国可以借鉴其他国家和地区的经验，而中国的组织能力、中国人民的纪律性以及中国经济的运行水平，都为抗击疫情新阶段提供了必要工具、公共合作和后勤保障。”基塞伊说。

　　匈牙利科学院世界经济研究所前所长伊诺陶伊·安德拉什表示，中国明白复杂问题需要综合性的解决方案，这是值得借鉴的。

　　伊诺陶伊说，疫情是人类面临的全球性挑战，世界各国领导人应该合作应对。中国五千年的文化与经验值得重视，它在应对巨大挑战时的韧性和适应能力已被历史所证明。

(责编：徐祥丽、常红)

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