人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“汉字缘”2022国际故事大会决赛名单出炉

2023年01月06日16:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

由中国人民对外友好协会主办、人民网、中共呼和浩特市委员会和呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会经过初赛、复赛两轮比拼，即将进入决赛阶段。

此次大赛以“义”为主题。“义”是中国古代哲学概念，儒家意为仁义，墨家意为道义。在新时代，“义”被赋予了新的时代内涵。本次大赛旨在传扬中华传统文化，探寻汉字之美，在交流互鉴中绽放文明的时代之光。大会分为初赛、复赛、决赛三个阶段，通过初赛“一次性在线答题”、“一分钟自我介绍视频”脱颖而出的选手进入复赛。复赛环节以视频连线方式举行，专家评审根据复赛选手的即兴表达综合评判，最终遴选出10名选手进入决赛。

决赛将于2023年1月10日，在内蒙古自治区呼和浩特市举办。届时10位选手将以“义”为主题进行7分钟的中文现场演讲。评委根据故事的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等角度进行打分，综合产生各优秀奖项。

让我们因汉字结缘，“义”结金兰，共同期待一场跨越山海的中华传统文化交流盛典！

入围决赛选手名单（按国家首字母顺序排列）

1.马弟 山西大学 阿富汗

2.奕晓龙 西南民族大学 喀麦隆

3.亚尼克 安徽外国语学院 德国

4.安妮 绍兴文理学院 印度

5.爱德华 湖南师范大学 俄罗斯

6.卢卡斯 西南科技大学 西班牙

7.陈雪婷 云南民族大学 泰国

8.高飞 内蒙古师范大学 多哥

9.克秀莎 西南林业大学 乌克兰

10.皮特 安徽中加学校 美国

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部