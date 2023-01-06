“汉字缘”2022国际故事大会决赛名单出炉
2023年01月06日16:45 | 来源：人民网-国际频道
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由中国人民对外友好协会主办、人民网、中共呼和浩特市委员会和呼和浩特市人民政府承办的“汉字缘”2022国际故事大会经过初赛、复赛两轮比拼，即将进入决赛阶段。
此次大赛以“义”为主题。“义”是中国古代哲学概念，儒家意为仁义，墨家意为道义。在新时代，“义”被赋予了新的时代内涵。本次大赛旨在传扬中华传统文化，探寻汉字之美，在交流互鉴中绽放文明的时代之光。大会分为初赛、复赛、决赛三个阶段，通过初赛“一次性在线答题”、“一分钟自我介绍视频”脱颖而出的选手进入复赛。复赛环节以视频连线方式举行，专家评审根据复赛选手的即兴表达综合评判，最终遴选出10名选手进入决赛。
决赛将于2023年1月10日，在内蒙古自治区呼和浩特市举办。届时10位选手将以“义”为主题进行7分钟的中文现场演讲。评委根据故事的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等角度进行打分，综合产生各优秀奖项。
让我们因汉字结缘，“义”结金兰，共同期待一场跨越山海的中华传统文化交流盛典！
入围决赛选手名单（按国家首字母顺序排列）
1.马弟 山西大学 阿富汗
2.奕晓龙 西南民族大学 喀麦隆
3.亚尼克 安徽外国语学院 德国
4.安妮 绍兴文理学院 印度
5.爱德华 湖南师范大学 俄罗斯
6.卢卡斯 西南科技大学 西班牙
7.陈雪婷 云南民族大学 泰国
8.高飞 内蒙古师范大学 多哥
9.克秀莎 西南林业大学 乌克兰
10.皮特 安徽中加学校 美国
(责编：艾雯、杨牧)
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