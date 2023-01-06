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美国犹他州枪击惨剧致一家8人死亡

2023年01月06日14:50 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月5日电（记者高山）美国犹他州地方官员5日说，一名42岁的当地男子涉嫌枪杀包括妻子、岳母以及5名子女在内的7名家庭成员后自尽身亡。

　　犹他州南部农业区小城伊诺克警方在4日下午登门检查时发现了这起惨剧。伊诺克市政府官员5日在一份声明中表示，亲友们在联系不到受害人后联系了警方前往这家人的住所查看。男主人迈克尔·海特涉嫌杀害了自己40岁的妻子、78岁的岳母、三个分别为7岁、12岁和17岁的女儿以及两个分别为4岁和7岁的儿子。

　　目前警方尚未公布事件原因及事发时间。当地官员对媒体透露，枪击可能发生在警方登门前24小时内。当地媒体称，这对夫妻曾经在上个月下旬递交过离婚申请。

　　惨剧震惊了小城以及整个美国社会。白宫的声明指出，枪支暴力已经成为美国儿童的首要死亡原因，“有太多美国人在枪支暴力中失去了亲人或被永远改变了生活”。

　　枪支泛滥致涉枪暴力高发是美国公认的社会顽疾。根据美国“枪支暴力档案”网站的统计数据，美国2022年有超过2万人死于枪击暴力事件，超过3.8万人在枪击暴力事件中受伤，另有约2.4万人使用枪支自杀。该网站数据还显示，2022年美国有超过6000名儿童在枪支暴力事件中死亡或受伤。

(责编：高歌、刘叶婷)

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