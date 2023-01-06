新华社华盛顿1月5日电（记者孙丁）截至5日，美国国会众议院议长选举连续3天举行11轮表决仍无人胜出，这是164年来首次出现这种历史性政治僵局。

众议院5日下午举行了5轮表决，依然无人获得当选议长所需半数以上票数。此前，3日新一届国会开幕当天和4日众议院分别举行了3轮表决。众议院议长选举上一次出现10轮以上表决要追溯到1859年。

此前担任众议院共和党领袖的凯文·麦卡锡继续同党内反对他出任议长的众议员讨价还价。5日晚休会后，麦卡锡向记者们透露，他没有设置时间表的打算，能接受选举持续更长时间。

反对麦卡锡出任议长的共和党众议员由一些右翼强硬派领头，他们的主要诉求包括在众议院重要委员会中任职、制衡议长权力、支持保守派议程等。

按照程序，众议院选出议长后，430多名众议员才能宣誓就职、组成各委员会，履行立法、监督职能。美国总统、民主党人拜登日前表示，国会无法完全运行令美国“尴尬”。

经过去年11月举行的美国中期选举，共和党从民主党手中夺回众议院控制权，民主党则在参议院维持多数党地位，新当选和连任参议员3日宣誓就职。

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