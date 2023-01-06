新华社开罗1月5日电 （国际观察）中东旅游市场热盼中国游客

新华社记者支林飞 陈梦阳 许苏培

新冠疫情近年来重创全球旅游业，给不少旅游资源丰富的中东地区国家带来不小冲击。随着中国宣布将逐渐恢复中国公民赴具备条件的国家旅游，把中国视作旅游业重要客源地的中东多国旅游市场充满期待。

2022年12月22日，游客在埃及吉萨金字塔景区游览。埃及已进入冬季旅游旺季。（新华社记者隋先凯摄）

旅游业逐步复苏

以金字塔和尼罗河闻名的埃及是令人向往的旅游胜地。走进位于埃及开罗老城、拥有600多年历史的哈里里市场，迷宫般的小巷、琳琅满目的摊位、热气腾腾的小吃店以及喧闹嘈杂的阿拉伯咖啡馆相映成趣，是众多外国游客的打卡地。

经营铜器和珠宝商店的阿姆鲁·达希告诉记者，疫情暴发后游客锐减，生意一落千丈。如今，外国游客重新来到埃及，情况有所好转。“从我的商店和哈里里市场的情况来估计，大概恢复到了疫情前的六成左右。”他说。

以旅游业作为经济支柱的约旦，拥有世界新七大奇迹之一的佩特拉古城等知名景点，这几年来也经受了不小冲击。自小学习阿拉伯匕首传统制作技艺的约旦人阿卜杜拉扎克·阿布·穆海森经营着一家手工作坊，疫情冲击下，作坊一度门可罗雀。“手工业者没活干就只能等。”他说，“好不容易才克服之前的困难处境。”

2022年，随着疫情形势好转，约旦旅游业逐步复苏。据约旦佩特拉通讯社报道，2022年1月至11月，约旦旅游业收入达53亿美元，比2021年同期增长了115%，到访外国游客数量同比增长约一倍。

疫情严重时期，沙特曾暂时关闭外国游客入境通道，沙特公民出境旅游也受限。随着2021年沙特出入境旅游重新开放，当地旅游业逐渐复苏。世界旅游组织日前表示，沙特成为全球主要经济体中旅游业恢复最快的国家之一。

这是在沙特阿拉伯首都利雅得附近拍摄的“世界的边缘”自然风光。（新华社记者王海洲摄）

期待中国游客回归

随着中国不断优化调整防疫政策、有序恢复中国公民出境旅游，阿卜杜拉扎克·阿布·穆海森对当地旅游业的未来充满信心。“中国是世界大国，也是文明古国。我相信中国游客的到来将重振约旦旅游业。”他说。

“中国是重要旅游客源国，我们很高兴看到中国有序恢复公民出境旅游，期待中国重新回到世界旅游市场，为此，沙特将加强与中国伙伴的合作。”沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提卜接受新华社记者采访时表示。

2017年2月，突尼斯对中国游客实施免签政策。同一年，中国成为突尼斯增长最快的旅游客源市场，随后两年也大幅增长。然而，疫情影响了这一势头。作为专注中国市场的旅游从业者，突尼斯蓝天旅行社经理阿米一直在等待形势好转，第一时间了解到中国将有序恢复公民出境旅游。“对我们来说，这是非常好的消息！”

疫情暴发前，阿米的旅行社近九成业务围绕中国市场。“中国市场非常有潜力，中国人也走遍全世界。”他表示，希望未来中国和突尼斯之间开通直航航班，欢迎更多中国游客到来。

疫情前过半销售收入来自中国游客的阿姆鲁·达希更是充满期待：“我热切期待中国游客早日重返埃及，重返哈里里市场，帮助我们改善现状，恢复到疫情前的状态。”

2022年12月29日，突尼斯首都突尼斯市中心一处花市的店主向顾客展示鲜花。新华社发（阿代尔摄）

量身定制旅游产品

在沙特首都利雅得，2022年11月新开放的世界公园里有一条中国街，这是利雅得乃至整个沙特的第一条中国街。在公园里务工的穆罕默德·哈吉对新华社记者说，很多沙特人喜欢中国和中国文化，不少人在学习汉语，“希望更多中国朋友来沙特旅游，了解沙特历史和文化，我们可以成为好朋友”。

文娱旅游产业是沙特经济转型计划“2030愿景”的一大支柱。沙特计划在10年内投资1.5万亿美元，到2030年成为全球十大旅游目的地之一。业内人士预计，沙特计划大力发展旅游业，将推出更多针对中国游客的旅游服务产品。

北京塞尚国旅突尼斯代表蔡飞飞为迎接中国游客做足了准备。“突尼斯旅游资源丰富，中国游客尤其喜欢撒哈拉沙漠的帐篷体验，游览蓝白小镇、迦太基遗址、埃尔·杰姆斗兽场等。”她如数家珍般介绍为中国游客量身定制的旅游套餐。

在横跨欧亚两大洲、拥有旖旎风光和独特人文景观的土耳其最大城市伊斯坦布尔，当地旅行社从业人员赛尔汗·科奇汉正根据中国游客需求提前规划新的旅游项目和旅行目的地，设计独特的短途旅行路线，希望以最佳状态迎接中国游客。

“中国游客喜欢在伊斯坦布尔老城区游览，这里随处可见拜占庭和奥斯曼帝国时期的纪念碑、宫殿和清真寺。中国游客还喜欢马尔马拉海，即便是过境旅客也希望抽空看一眼马尔马拉海。”他说。（参与记者：胡冠、姚兵、冀泽、王峰、刘佳琪）

(责编：崔越、刘叶婷)