迪拜“欢乐春节”大巡游新闻发布会现场。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜1月6日电 （记者管克江、任皓宇）方阵近60个，花车20余个，方阵人数规模达2500人；中国传统服饰、春节文化展示与现代能源汽车、高科技产品共同展示；春节集市琳琅满目，让民众全方位体验中国年味……1月5日，在迪拜“欢乐春节”大巡游新闻发布会上，中国驻迪拜总领事李旭航表示，今年的大巡游活动将实现多项创新，让这场海外华侨华人最大的中国新年庆祝活动值得期待。

据介绍，迪拜“欢乐春节”大巡游活动在疫情前曾连续举办过三届，影响力不断扩大，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德两次出席。今年的迪拜“欢乐春节”大巡游将于1月14日正式“回归”，由中国驻阿联酋大使馆、中国驻迪拜总领馆和“拥抱中国”执委会共同主办，迪拜世博城承办，中国文化和旅游部指导支持。

在5日的发布会上，李旭航表示，随着中国防疫措施的优化调整，中国经济复苏的脉动正迅速传递全球，中外交流的春天即将到来。作为旅游胜地，迪拜将很快重现中国游客盈门的盛况。迪拜“欢乐春节”大巡游实现了四个相结合：巡游与演出相结合；传统与现代相结合；中外民众相结合；文化与娱乐相结合，相信活动必将成为一次展示信心、促进交流、共享机遇的盛会。

“拥抱中国”执委会首席执行官马泽凯表示，希望“欢乐春节”大巡游活动能在迪拜世博城这一国际舞台以最好的方式展示中国文化，促进文化交流。

迪拜世博城政府合作事务副总裁苏玛雅表示，很荣幸迪拜世博城将成为迪拜“欢乐春节”大巡游活动的举办地。期待能有更多来自不同国家的人们参与到大巡游活动中。

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