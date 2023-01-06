人民网河内1月5日电 （记者杨晔）1月5日，驻越南使馆举办2023年“温暖迎春”海外过大年活动，中国驻越南大使熊波出席并发表致辞，在越华侨华人、留学生和媒体代表等100余人参加。

熊波首先向全体在越同胞致以新春问候，充分肯定在越同胞积极投身中越友好事业，促进两国各领域交流合作，指出中国党和政府始终牵挂着海外同胞的安危冷暖，举办“温暖迎春”海外过大年活动，就是要在新春佳节来临之际把祖国的惦念和祝福带给每一位在越同胞，强大的祖国永远是每一位中华儿女的坚强后盾，使馆永远是在越同胞的家，驻越使馆将始终践行“外交为民”宗旨，为广大同胞在越工作生活做好服务保障。

熊波积极评价中越关系进展，指出中方在党的二十大胜利闭幕后即高规格接待越共中央总书记阮富仲访华，凸显了中越关系的特殊重要性和“同志加兄弟”的深厚情谊。两党最高领导人共同为新时代中越关系把舵领航，发出两国加强团结合作、共同走好社会主义道路的明确信号。中越社会主义事业的成功，向国际社会昭示了社会主义的制度优势和光明前景，用实践证明社会主义道路不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。相信在双方共同努力下，两党最高领导人共识将不断落到实处，两国社会主义事业将持续焕发生机活力，为两国深化各领域交流合作注入强劲动力。

活动现场气氛热烈，在越留学生和使馆青年外交官代表献上精彩纷呈的文艺节目，寄托对祖国繁荣强盛和中越世代友好的美好祝愿。熊波向出席活动代表一一发放使馆精心准备的“春节包”，同在场中国留学生亲切交谈，勉励他们认真学习、增长才干、广交朋友，争做中越民间友好使者，为两国关系发展添砖加瓦。在越华侨华人、留学生和新闻媒体代表纷纷感谢党和国家的关爱，表示虽然身居海外，但深切感受到祖国就在身后，使馆就在身边，立志为实现中华民族伟大复兴、为促进两国睦邻友好作出贡献。

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