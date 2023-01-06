新华社东京1月5日电 专访：期待科幻作品促进日中文化交流——访《三体》日文版译者立原透耶

新华社记者程静 岳晨星

中国科幻作家刘慈欣的《三体》系列小说日文版监制兼译者立原透耶日前表示，2023年将在日本推进更多中国科幻作品相关企划，希望日中读者能以科幻作品为桥梁增进两国文化交流和理解。

作为日本科幻作家，立原透耶常年致力于翻译并将中国科幻作品介绍到日本。因对推动《三体》系列走向世界作出突出贡献，她和《三体》系列小说日文版出版团队及其他译者上个月获得了第十三届华语科幻星云奖“星桥奖”。这是为激励致力于中国科幻文学“出海”的科幻人首次设立的奖项。

“作为一名科幻小说爱好者，我为能得到如此高的评价感到荣幸。”立原透耶在接受新华社记者书面采访时表示，她的角色只是在日本推介中国科幻作品，在中国推介日本科幻作品。

《三体》系列小说日文版于2019年7月4日正式开售，随后不断加印，形成热潮，风靡日本。

对于《三体》在日本市场的成功，立原透耶认为，《三体》兼具中国性和世界性，既有关于中国历史、文化、风物的扎实描写，也有优秀的科幻设定，已经超出了科幻小说爱好者的范围。“有趣的是，以前不读科幻小说的人也开始读了，特别是很多与大中华区有往来的商业人士。”

除了监制、翻译《三体》和其他作家的作品，立原透耶还选编了《时间之梯 现代中华科幻杰作选》，旨在让日本读者快速全面了解中国科幻作品。她透露，正在策划第二本选集《宇宙书店》，并计划在日本出版中国科幻作家韩松的《红色海洋》、推出通过中国科幻小说学习中文的企划和出版更多的短篇小说。

因译介中国科幻作品的突出成就，立原透耶在2021年获得第41届日本科幻大奖特别奖。刘慈欣在祝贺视频中说，立原透耶以自己对中国文化和中国科幻的广博而深刻的了解，在中日科幻文学之间架起了一座桥梁。

立原透耶生于大阪，小学时喜欢《水浒传》，大学时代又迷上了金庸和古龙的武侠小说，在寻找其他有趣的中文书籍时接触并爱上中国科幻作品。她认为，相比于日本科幻作品，中国作品更微妙更具暗示性，哲学和历史元素也更深。

谈及对日中两国科幻迷的印象，立原透耶表示，中国科幻迷更多是有活力的年轻人，日中科幻爱好者的共同点是对科幻小说的热爱，区别在于国际视野。“日本还没有发展出中国那样的国际性，我非常羡慕中国这一点。”

2023年中国成都将举办第81届世界科幻大会。立原透耶期待参加这一科幻盛会，并希望通过共同出版书籍、加深科幻作品交流来增加日中之间的往来。

(责编：崔越、刘叶婷)