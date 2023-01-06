新华社联合国1月5日电 中国常驻联合国代表张军5日在安理会中东巴勒斯坦问题紧急公开会上发言，呼吁防止巴以紧张事态进一步升级。

张军说，以色列政府官员日前进入阿克萨清真寺大院，加剧地面紧张局势，中方对此深感担忧。近年来，在东耶路撒冷宗教圣地的单边行动一再激化矛盾对抗，多次引发流血冲突。这充分反映了宗教圣地性质和地位的敏感性。当前，由于以色列官员的行为，地面局势脆弱严峻。中方呼吁恢复并维护宗教圣地的祥和与安宁，呼吁有关各方保持冷静与克制，防止紧张事态进一步升级。以色列尤其应停止一切煽动挑衅，避免任何可能导致局势恶化的单边行动。

张军说，中方主张坚持国际法治，遵守关于耶路撒冷问题的国际共识。安理会决议明确谴责所有旨在改变包括东耶路撒冷在内的1967年以来被占领土人口组成、性质和地位的措施。有关方面应当按照安理会和联大决议要求，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，切实尊重约旦对宗教圣地的管辖权。中方注意到以色列领导人日前表示致力于维护圣地现状，希望相关承诺能够落实到建设性的政策和行动上。

张军说，巴以紧张局势反复上演，根本原因在于“两国方案”迟迟未得到落实。事实再次证明，零敲碎打的危机管控难以发挥有效作用，更取代不了全面公正的解决方案。国际社会应增强紧迫感，推动巴以在“两国方案”基础上尽快重启和谈，解决耶路撒冷及其他最终地位问题，早日实现巴以和平共存。在此方面有重要影响的国家应负起责任，切实发挥建设性作用。

张军说，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方将继续同国际社会一道，为实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，实现中东地区持久和平、共同安全作出积极贡献。

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