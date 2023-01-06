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法国“最美小镇”见闻（旅人心语）

刘玲玲
2023年01月06日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年法国“最美小镇”名单揭晓，共有4个小镇获此称号，位于上莱茵省的贝尔盖姆榜上有名。在此前举行的2022年法国人“最爱小镇”评选中，贝尔盖姆摘得桂冠。这座美丽的小镇“双喜临门”，人气大涨。每当一年一度的葡萄酒节在贝尔盖姆举行时，这里便成为鲜花和美酒的海洋。阿尔萨斯产区的葡萄酒、精美的花车表演、独具特色的当地美食，吸引着世界各地的游客。

　　贝尔盖姆是法国最美的骑行路线——阿尔萨斯葡萄酒之路的重要一站，大片的葡萄园、五颜六色的木筋屋、可上溯至中世纪的丰富文化遗产，都是这座小镇颇受游客厚爱的理由。如今，贝尔盖姆依然被保存完好的中世纪矮城墙守护着，城中一棵千年椴树见证了小镇的岁月变迁。据介绍，小镇正计划扩建停车场，为日益增加的游客做好准备。

　　从贝尔盖姆驱车20分钟，便可抵达法国另一个“最美小镇”——童话小镇科尔马。漫步小城，人们不仅能看到《哈尔的移动城堡》中的场景原型建筑，在建于文艺复兴时期的“人头屋”前仔细观看105个人面头像雕刻装饰，还可站在红白色的精美橱窗前，拍出极具阿尔萨斯风情的照片。春天赏花，夏日游船，秋天品酒，冬日逛圣诞集市……每年，科尔马接待游客约350万人，展现出法国特色小镇对各国游客的吸引力。

　　来法国旅游，特色小镇不容错过。这些小镇基本保留了原汁原味的自然历史风貌。人们又根据当地的地域特征和文化特色，进行了各有侧重的修复和开发。据称，法国全国特色小镇总数超过3万个，丰富多样，各具神采。

　　一些小镇主打“自然风光”牌，借助当地自然资源开发出五花八门的旅游产品，并通过构建多元配套设施推出一系列休闲服务。例如，“水城”依云小镇凭借优美的自然环境、丰富的养生资源打造温泉疗养产业。一些小镇借力“传统产业”，结合城市变迁和特色产业推出文旅线路，让游客“边玩边有所悟”。在香水小镇格拉斯，游客在参观香水博物馆、了解香水历史的同时，还可获得专属的香水制造体验。一些小镇借助“名人效应”，以人文气质吸引游客，例如“莫奈小镇”吉维尼和“梵高小镇”奥维尔，均拥有保存完好的艺术家故居。周游其间，人们得以跨越时间，感受艺术家们的创作心境。

　　在推广这些小镇的过程中，“鲜花小镇”“最美小镇”“最爱小镇”等荣誉称号起到很大作用。这些评选活动既是褒奖，也是小镇的发展目标。1959年，法国政府推出的“鲜花小镇”评选活动，小镇自然风景只占评奖标准的一半，当地政府为保护环境、提升居民生活舒适度所做的努力占三成，剩下的两成则包括游客评价与社会关系和谐度等。

　　“最美小镇”评比始于1982年，主要面向人口低于2000人的小镇。截至目前，全法已经评选出168个“最美小镇”。在“最美小镇”评比协会成立40周年之际，曾获得荣誉称号的小镇纷纷举办活动进行庆祝，进一步推广了当地特色：加尔省艾盖兹小镇举行户外雕塑、绘画展以及音乐会；塔恩—加龙省的欧维拉尔小镇举行“陶艺节”，60余名陶瓷艺术家同台竞技；多尔多涅省的多姆小镇则举办摄影展，展示小镇城堡、宗教遗产……各具特色的小镇受到更多游客的关注，也促使法国各市镇更加积极地探索各自的旅游发展计划。

　　法国政府十分重视对小镇自然景观、历史建筑等的保护，尤其是针对历史悠久的建筑进行“活态保护”，对一些即将荒废的建筑进行修复和改造，在使内部设施更为人性化的同时，保存了古建筑的外在传统风貌。在保护与利用并行的思路下，这些古建筑令小镇的居住环境拥有了浓厚的文化底蕴。

　　在法国小镇游览时，我常感觉时间仿佛静止。总有某处建筑、某处风景，让你忍不住驻足品味。风格迥异的“最美小镇”仿若不同主题的书籍，为常处城市喧嚣中的人们安静地讲述着历史、展示着自然，也在不停的传阅中愈发厚重、焕发青春。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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