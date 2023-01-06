据新华社巴西利亚电 （记者卞卓丹）巴西新一任总统卢拉日前集中签署了多项与环境保护相关的行政法令，其中包括恢复亚马孙基金运作、遏制非法采矿、打击滥伐森林等内容。

在1日下午宣誓就任巴西总统后几小时内，卢拉在其内阁的就职仪式现场签署了上任后的第一批行政法令。

根据最新行政法令及其解释性文件，巴西新一届政府将恢复被长期搁置的亚马孙基金的运作，“允许使用33亿雷亚尔（约合6.2亿美元）的国际捐款来打击亚马孙地区的环境犯罪”。

亚马孙基金成立于2008年，旨在保护亚马孙地区的雨林和生态环境，它为减少森林滥伐和监测生物群落的项目提供资金，其最大捐助国为挪威和德国。该基金的合议机构于2019年被当时的政府解散，此后一直处于闲置状态。

在新内阁就职仪式现场，卢拉还签署了其他几项法令，废除上届政府对在原住民保护区等地的非法采矿放松管理的措施，加大对在亚马孙地区、稀树草原和其他一些生物群落生存地区滥伐行为的遏制，并要求环境部在45天内为国家环境委员会制订新的相关法规，以保护生态涵养区、红树林保护区及水库周边环境等。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 15 版）

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