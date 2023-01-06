本报记者 陈效卫

澳大利亚广播公司等媒体不久前进行的一项联合调查显示，澳大利亚医保系统存在漏洞，医保支付系统内的不当计费、错误付款等问题难以被发现，导致澳大利亚联邦政府每年损失达80亿澳元（1美元约合1.48澳元）。

调查发现，不当计费情况广泛发生于澳大利亚医疗部门。例如，有的医生伪造患者病历并开具假账单，有的医生对患者进行过度治疗，还有的医生向老年护理院的死者开具假账单等。据估算，这些损失占到了澳大利亚医保年预算的近30%。澳大利亚卫生部前部长普利伯塞克认为，这一调查结果令人震惊，“我们需要严厉打击不法分子，让其受到法律制裁”。

澳大利亚医保问题专家玛格丽特·福克斯表示，几十年来澳大利亚医保系统内一直存在欺诈和浪费问题，且数额越来越大。澳大利亚每年发生的医保索赔案件不计其数，其中大量的单笔索赔额都在100澳元以下。她本人也经常发现客户的账单存在问题，甚至她个人的医保记录也被造假过，包括没有接受过的医疗服务被列上、治疗时间被多算等。曾任澳大利亚医保监督机构“专业服务审查”负责人的托尼·韦伯表示，他曾向联邦卫生部门表达担忧，但最终仍是不了了之。

澳大利亚政府官员比尔·肖顿此前接受媒体采访时承认，医保系统的“支付诚实性”被忽视了，未来政府将投入更多资源，实施更严格的监管，系统打击这类欺诈活动。

（本报堪培拉1月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 15 版）

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