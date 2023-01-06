宋国友

去年12月，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间50个基点到4.25%至4.50%之间。这是2022年内美联储连续第七次加息，2022年成为美国自冷战结束以来总体加息幅度最大的年份。美元是国际核心货币，美国在制定货币财政政策时只顾自身眼前利益，恐进一步拖累世界经济复苏。

新冠疫情发生后，2020年，美国政府出台史无前例的大规模刺激政策造成美元严重超发，为通胀走高埋下隐患。乌克兰危机后，美国及其盟友对俄罗斯发起大规模制裁，全球大宗商品价格飙升，尤其是能源与食品价格攀升，进一步推高包括美国在内的多国通胀水平。2022年以来，美国通胀水平长时间维持在历史高位，民众生活和经济秩序被扰乱。美联储试图通过激进加息来控制通胀，但市场普遍认为，美国通胀势头短期难以逆转，通胀率仍将在一段时间内高于美联储设定的2%长期通胀目标。

美联储货币政策持续收紧产生一系列不良影响。其一，美国经济陷入衰退可能性进一步增加。美国经济尚未走出疫情阴霾，增长基础并不牢固。美联储连续加息将导致整个经济体系融资成本大大增加。回顾历史，2007年金融危机的直接导火索，就是美联储自2004年至2006年连续17次加息引发次贷危机，进而造成美国金融体系的系统性危机，并最终发展为经济危机。目前，在连续加息之下，美国部分地区的30年按揭利率已上升到7%以上，抑制了美国房产交易。

其二，世界经济面临严峻增长压力。美国货币政策通常是全球货币政策的风向标。美国利率保持高位及继续加息，一些国家不得不跟进，这将进一步推高全球利率水平，给世界经济增长形成压力。

其三，全球金融风险增大。一是股市风险。以美国为例，道琼斯工业平均指数和标准普尔500种股票指数均震荡下行。欧洲、日本和其他主要股票市场也表现为下跌行情。二是汇率风险。在美联储加息之下，其他国家货币相对美元呈贬值态势。不少国家汇率大幅波动，诱发资本外逃。三是债务风险。美联储及其他主要经济体加息，导致各国债务成本以及利息支出大幅增加。广大发展中国家和新兴经济体抗风险能力相对更弱，其金融经济体系将会受到更大冲击。

联合国贸易和发展会议日前在报告中警告：“以美国为首的全球主要经济体央行继续加息和出售资产造成企业借贷成本不断上升，发达经济体应改变货币政策和财政政策方向，避免全球经济遭受比2008年国际金融危机和2020年新冠疫情更严重的损失。”作为全球最大经济体和国际经济金融体系的核心国家，美国应采取负责任的经济金融政策，加强货币政策的多边沟通和协调，把控好政策外溢效应，避免向全世界输出通胀和经济衰退风险。

（作者为复旦大学美国研究中心副主任、教授）

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 15 版）

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