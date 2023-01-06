本报记者 刘 慧

新加坡贸工部近期推出绿色经济监管创新倡议，支持企业把握新的绿色发展契机，开发绿色产品与服务，为全球气候行动作出贡献。

近年来，为加速绿色经济发展、鼓励相关领域创新，新加坡多个政府部门不断加强整体协作，绿色经济监管创新倡议就是其努力成果之一。该倡议整合了不同监管机构现有的各项企业发展支持项目，帮助企业节省了前往不同机构咨询或寻求协助的时间及精力，以便企业在更短时间内确定发展项目的可行性，极大便利了那些需要跨机构服务的项目。

根据这一倡议，企业可通过一站式平台提交项目计划书，相关机构将在30天内给出审查意见。部分可行性更强、更具潜力的计划书会得到快速评估，其提出的概念、计划等会更快得到试验，一旦成功会作为新的绿色解决方案被正式推出。目前，绿色经济监管创新倡议共涵盖8个关键领域，包括碳服务和交易、循环经济、电动汽车、能源产业、可持续航空和海事、可持续旅游等。

新加坡政府致力于促进绿色发展。2021年2月，新加坡政府公布了“2030年新加坡绿色发展蓝图”，制定了未来10年的绿色发展目标，绿色经济是重点发展领域之一。新加坡政府希望进一步推动经济可持续发展，打造经济增长和扩大就业的新引擎，并寻求更加注重节能减排的新投资。

为鼓励绿色经济领域创新，新加坡政府实施了一系列激励措施。新加坡国家环境局推出“能源效率基金”，支持企业采用节能技术，提供的津贴最高可达成本的70%。通过该基金，新加坡一家钢铁制造企业换上了更节能的空气压缩机，每年可减少约48吨碳排放、节省成本超过3万新加坡元（1美元约合1.3新加坡元）。新加坡企业发展局启动规模达1.8亿新加坡元的企业可持续发展计划，同企业、商会和政府其他机构合作，通过举办受津贴补助的培训工作坊、在产品和服务创新等方面给予协助、优化绿色融资渠道等，帮助新加坡企业尤其是中小企业增强可持续发展能力，抓住绿色发展新机遇。据估计，这项计划至少将使6000家企业受益。

新加坡还积极鼓励企业推动绿色创新。新加坡国家发展部、能源市场管理局、金融管理局等多个政府机构推出了专门的支持计划，鼓励企业进行绿色创新并积极实践，为企业实施创新方案创造环境、提供资金支持并在特定条件下放宽监管要求。

为更好促进绿色经济发展，新加坡政府致力于打造绿色金融中心。2021年，新加坡政府和金融业合作推出绿色贸易融资标准，2022年又出台绿色债券框架，发行首个政府绿色债券。新加坡计划在2030年前发行总额高达350亿新加坡元的绿色债券，资助公共领域的绿色基础设施项目。新加坡贸工部部长颜金勇表示，将可持续发展纳入国家和企业发展计划，是新加坡保持长期竞争力的核心所在。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 15 版）

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