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第26批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过联合国作战效能核查

2022年12月22日18:56 | 来源：人民网-国际频道
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核查部署会。周家祥摄
核查部署会。周家祥摄

人民网约翰内斯堡12月22日电 （记者闫韫明、通讯员王锦伟 党天宇 周家祥）当地时间12月21日上午，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过了为期3天的联刚稳定团作战效能核查，参加核查的所有项目全部达标，核查过程中完善的基础设施和标准的作业程序受到核查官的一致肯定。

联合国作战效能核查是根据联合国《谅解备忘录》的相关要求，对维和部队在军事训练、日常管理、后勤保障等方面进行的综合检查评估，主要包含装备器材、特情处置、环境保护等8大类49项内容，目的是全面检验维和部队完成各项任务的能力。

本次核查按照情况汇报、现场核查、战备拉动、情况通报的顺序进行，根据计划的核查内容逐项展开，标准高、要求严、程序细。在核查过程中，为了给核查官一个直观的印象，该维和分队还组织官兵对战场救护、应急防卫、火灾救援等内容进行了现场演示。

据悉，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队主要以西藏军区某工化旅为主组建，自9月上旬全部部署到任务区以来，官兵们主要完成了刚果（金）东部主要道路修筑、联刚团民事部门搬迁、联刚团弹药库修建等多项工程任务。 

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(责编：贾文婷、张悦)

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