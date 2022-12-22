新华社加拿大蒙特利尔12月21日电（记者林小春）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议于20日圆满结束。遗传资源数字序列信息（DSI）与资金、保护地目标并列大会谈判的三大核心议题。经过近两周的艰难谈判，各方最终在DSI上达成一致，历史性地将DSI纳入到“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（简称“框架”）的推进进程，并提供了下一步的路线图。

DSI到底是什么？谈判的矛盾点在哪？为什么说将DSI纳入“框架”是“历史性的”？

要弄懂什么是DSI，首先要搞清楚什么是遗传资源。1992年通过的《生物多样性公约》对遗传资源的定义是：具有实际或潜在价值的遗传材料，而遗传材料指来自植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。这方面的例子包括草药、农作物和动物品种。

任何一个物种或一个生物个体都保存着大量的遗传基因，可被看作是一个基因库。DSI，简而言之，就是以数字方式存储和转移的遗传资源的基因序列信息。参加大会的中国科学院华南植物园主任任海对新华社记者解释说：“DSI实际上就是经DNA测序仪测序后记录的信息。过去我们发电报，要把电报内容翻译成密码数字，接收者可以根据这些数字读懂它们表达的内容。遗传资源相当于电报内容，DSI就相当于密码数字。”

DSI的应用改变了传统利用遗传资源的方式。人们通过合成生物学等前沿领域技术对特定的遗传资源进行基因测序, 将遗传序列信息提取后即可合成特定的衍生物, 实现对该遗传资源的开发利用。换言之，遗传资源的利用方无需获得遗传资源的实物, 仅通过所获遗传序列信息便可实现对生物资源的开发利用。比如说，企业可以利用这样的信息开发新药，而不需要实际接触相关物种。总之，DSI在新药和疫苗的开发，传染病监测、诊断、治疗等诸多领域具有不可估量的价值。

DSI的应用给生物多样性的保护和可持续利用带来了机遇, 同时也给遗传资源的获取与惠益共享带来新的挑战。原因很简单，因为目前遗传资源丰富的地方一般集中在发展中国家，而全球亟需加强生物多样性保护的地方也大都位于这些地方。发达国家在DSI基础设施、数据库海量信息、研发水平等领域实力较强，而发展中国家相对较差。

遗传资源的使用者如生物技术公司与原产国当地社区之间如何分享DSI惠益，自然就成了难题，发达国家和发展中国家之间在这方面矛盾十分突出。发展中国家认为DSI作为遗传资源的基因序列信息, 本质上仍属于遗传资源，使用DSI产生的惠益应与其分享；发达国家则极力反对将DSI视为遗传资源纳入生物多样性保护进程。

2016年在墨西哥召开的COP13首次触及DSI问题。2018年在埃及召开的COP14则通过决定，表示注意到对此事的意见分歧，并决定建立一个以科学和政策为基础的进程进行研究，其中包括召集一个特设技术专家组。

“4年前在埃及沙姆沙伊赫时，这个问题基本上是无解的。我们通过4年的推动，不仅把这个问题突破了，把这个题解开了，而且让各缔约方都能够满意，我觉得这是做了一个很难的事。”COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋在20日的COP15最后一场发布会上说。

黄润秋认为，将DSI纳入到“框架”的推进进程，并提供了下一步的路线图，具有“历史性”意义。

“框架”有关DSI的行动目标写道：“酌情在各层面采取有效的法律、政策、行政和能力建设措施，确保公正和公平分享利用遗传资源和遗传资源数字序列信息以及与遗传资源相关的传统知识所产生的惠益，便利获得遗传资源，根据适用的获取和分享惠益国际文书，到2030年促进更多地分享惠益。”

“这是一个里程碑式的转变，”《生物多样性公约》秘书处副执行秘书戴维·库伯在大会最后一场发布会上说，“如果你需要获取遗传资源，你可以与来源国协商，就多年惠益分享问题达成协议。我认为它的重要性不仅体现在《生物多样性公约》谈判中，也体现在其他地方，比如世界卫生组织有关疫情大流行应对准备协议的谈判中。”

(责编：于洋、崔越)