新华社联合国12月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会海地问题公开会上发言，强调阻止黑帮非法获得武器至关重要。

他说，中方高度重视海地局势。今年，中方三次推动安理会紧急审议海地问题，首先提出对破坏海地和平安全的黑帮势力及其支持者实施制裁。安理会10月通过决议，对海地黑帮实施旅行限制、资产冻结和武器禁运等制裁措施，把遏制黑帮暴力犯罪、保护海地人民、恢复海地安全和社会秩序的共识转化为行动。海地当前安全局势依然严峻，黑帮暴力活动没有显著减弱迹象。中方多次强调，阻止黑帮非法获得武器对改善海地安全局势至关重要。海地当局在此方面要切实负起责任，周边国家和有关组织的支持配合同样不可或缺。中方看到，一些地区国家近期宣布了新的对海地出口武器的管控措施，期待这些措施能够取得积极效果。

他说，去年7月，时任总统莫伊兹遇刺以来，海地政府、议会和司法机构陷入瘫痪，总统选举和宪法公投一再推迟。海地人民不能这样无限期等待下去。中方敦促海地各党各派开展广泛对话协商，就政治进程和过渡期安排尽早达成共识，拿出明确、可行的时间表。

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