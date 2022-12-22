新华社洛杉矶12月21日电（记者谭晶晶）美国航天局21日宣布，“洞察”号无人探测器在对火星进行长达4年多的科学探测之后，任务正式终结。

美航天局在一份公报中说，任务团队连续两次尝试联络“洞察”号均没有回应，由此得出结论，其太阳能电池能量已耗尽。美航天局此前决定，如果两次联络“洞察”号均不成功，将宣布其任务终结。

公报称，美航天局将继续倾听来自“洞察”号的信号，但现在希望已渺茫。“洞察”号最后一次与地球通信是在12月15日。

“洞察”号于2018年5月从加利福尼亚州发射升空，当年11月26日在火星艾利希平原成功着陆。“洞察”号的主要任务是了解火星的内部结构，探究火星震和火星内核等。其搭载的科学仪器包括地震测量仪、温度测量装置、“旋转和内部结构实验仪”、气象传感器和磁力计等。

美航天局表示，“洞察”号服役期间，任务团队通过其搭载的地震测量仪探测到1300多次“火星震”，包括陨石冲击引发的震波。这些震动信号有助于研究人员确定火星表面的形成时间。地震测量仪探测的数据为研究人员提供了研究火星地壳、地幔和内核的方法。

随着在火星上停留的时间越来越长，“洞察”号的太阳能电池板上覆盖的尘埃越来越多，使其无法接收到足够光照，能量逐渐减少。地震测量仪是“洞察”号携带的科学仪器中最后一个停止工作的。

美国航天局在其官方推特上表示，“洞察”号为人类了解火星提供了独特视角。虽然“洞察”号的任务终结，但研究人员将运用它留下的数据继续研究火星。

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