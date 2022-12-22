人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

美“洞察”号火星探测器任务终结

2022年12月22日13:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶12月21日电（记者谭晶晶）美国航天局21日宣布，“洞察”号无人探测器在对火星进行长达4年多的科学探测之后，任务正式终结。

　　美航天局在一份公报中说，任务团队连续两次尝试联络“洞察”号均没有回应，由此得出结论，其太阳能电池能量已耗尽。美航天局此前决定，如果两次联络“洞察”号均不成功，将宣布其任务终结。

　　公报称，美航天局将继续倾听来自“洞察”号的信号，但现在希望已渺茫。“洞察”号最后一次与地球通信是在12月15日。

　　“洞察”号于2018年5月从加利福尼亚州发射升空，当年11月26日在火星艾利希平原成功着陆。“洞察”号的主要任务是了解火星的内部结构，探究火星震和火星内核等。其搭载的科学仪器包括地震测量仪、温度测量装置、“旋转和内部结构实验仪”、气象传感器和磁力计等。

　　美航天局表示，“洞察”号服役期间，任务团队通过其搭载的地震测量仪探测到1300多次“火星震”，包括陨石冲击引发的震波。这些震动信号有助于研究人员确定火星表面的形成时间。地震测量仪探测的数据为研究人员提供了研究火星地壳、地幔和内核的方法。

　　随着在火星上停留的时间越来越长，“洞察”号的太阳能电池板上覆盖的尘埃越来越多，使其无法接收到足够光照，能量逐渐减少。地震测量仪是“洞察”号携带的科学仪器中最后一个停止工作的。

　　美国航天局在其官方推特上表示，“洞察”号为人类了解火星提供了独特视角。虽然“洞察”号的任务终结，但研究人员将运用它留下的数据继续研究火星。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部