新华社联合国12月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在安理会表决缅甸问题决议后作解释性发言，强调安理会的行动必须始终慎之又慎。

他说，中方对刚刚付诸表决的决议草案仍有关切。从形式上讲，中方认为当前形势下安理会通过一份主席声明更为妥当。从草案内容上讲，虽然经过修改，但基调仍不平衡。因此，中方不得不投了弃权票。

他说，缅甸问题没有速效解决办法，更没有外部解决方案。无论是民主转型还是民族和解都需要时间、耐心和务实精神。国际社会应当坚持劝和促谈的正确方向，在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和统一的前提下，为推动缅各方理性对话、弥合分歧发挥建设性作用。缅甸是东盟大家庭的一员，东盟在处理涉缅问题上有独特优势。国际社会要继续倾听东盟意见，尊重“东盟方式”，支持东盟团结和主导地位，为东盟凝聚共识、发挥作用创造必要条件，留出时间空间。

他说，安理会的行动必须始终慎之又慎。一味利用安理会施压甚至威胁制裁，只会激化矛盾、加剧对立，使局势复杂化、危机长期化。安理会在处理利比亚等热点问题过程中已有过深刻教训。

他说，中国同缅甸山水相连，对缅友好政策面向全体缅甸人民。中方真诚希望缅政治社会稳定、人民安居乐业、国家发展振兴。缅甸政局发生变化以来，中方一直秉持客观公正态度，努力劝和促谈，并尽己所能帮助缅甸抗击疫情、改善民生。中方期待安理会坚持政治解决的正确方向，多做有利于维护缅甸人民根本利益和地区繁荣稳定的事。

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