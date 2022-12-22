本报记者 李 琰

12月19日晚，人民日报社报告厅内，暖意融融。“一带一路”新闻合作联盟主办、理事长单位人民日报社承办的“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议在这里举行。来自23个国家的38家理事单位代表以线上线下结合的方式参会，围绕如何更好发挥联盟作用、促进人文交流和民心相通主题共叙佳谊、共商合作、共谋发展。

与会嘉宾纷纷表示，3年多来，联盟成员弘扬丝路精神，加强信息交流，讲述发展故事，增进合作友谊，营造共建“一带一路”良好舆论氛围，促进了沿线国家和地区民心相通。会上，首届国际传播“丝路奖”隆重揭晓。

搭建沟通桥梁，合作成果显著

3年前，合作的种子播撒，如今团结合作之树茁壮成长。“一带一路”新闻合作联盟成员单位秉持丝路精神，发挥媒体社会功能，推动新闻共享、论坛交流、访学培训等项目落地，成为构建人类命运共同体的生动实践。

人民日报社社长庹震代表“一带一路”新闻合作联盟理事长单位向会议作联盟首届理事会工作报告。

庹震说，习近平主席指出：“‘一带一路’新闻合作联盟为各国媒体提供了便利的交流合作平台。”如今，联盟已经发展成为“一带一路”共建国家和地区的重要媒体合作平台，并在扩大成员规模、夯实基础设施、深化业务合作、拓展对话机制、创新品牌项目、共筑抗疫防线等方面取得显著合作成果。第二届理事会议的召开，标志着联盟发展进入新阶段。作为理事长单位，人民日报社将一如既往，为各理事单位和成员单位办好事、服好务，与大家一道，不断深化联盟建设，努力将联盟打造成为开放合作、互利共赢的媒体联通平台，打造成为亲切友好、温暖和谐的媒体同行大家庭。

“我们不要忘记建立联盟的初衷，即分享信息、展示‘一带一路’沿线国家和地区所取得的成就，建设一个具有强大影响力的新闻网络。”南非独立传媒集团非执行主席伊克博·瑟维认为，加强沿线国家媒体机构合作，有助于传递正确声音。

阿联酋通讯社中央编辑部主任法赛尔·巴鲁特表示，阿联酋通讯社使用19种语言传播“一带一路”沿线国家和地区发生的故事，积极与联盟成员单位共享新闻素材、交流报道案例，帮助广大阿拉伯世界民众更客观、准确地了解“一带一路”。

今日白俄罗斯出版集团社长兼总编辑德米特里·茹克说，今天的世界处在剧烈震荡之中，“一带一路”新闻合作联盟成立以来取得的成绩，让世界看到了平等合作的可能，具有重要意义。

在中国新闻社副总编辑张雷看来，媒体不仅是展示共建“一带一路”成果的窗口，也是促进中外民心相通的桥梁纽带。他表示，“一带一路”新闻合作联盟已发展为媒体间互联互通、高效合作的重要平台和连接“一带一路”共建国家和地区的全球信息平台，架设起了“一带一路”沿线民众的“情感丝路”。

打造优秀作品，弘扬丝路精神

会场中间，首届国际传播“丝路奖”奖杯熠熠生辉。

国际传播“丝路奖”是联盟打造的重点品牌项目之一，已列入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果项目清单，旨在鼓励和引导“一带一路”沿线国家和地区新闻媒体机构以及更广泛的力量互学互鉴，弘扬丝路精神，共同讲述“一带一路”故事，共同传播“一带一路”声音。

从2019年底开始征集作品，联盟秘书处共征集到来自80个国家和地区的4485个作品和参评对象。经过学术委员会初评、评审委员会复评、理事会终评等3个环节，最终《哈萨克斯坦与“一带一路”倡议：路向何方》等19件作品分别获得“深度报道奖”等5类奖项。巴基斯坦“丝路之友”俱乐部负责人、巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德荣获特殊贡献奖。

首届国际传播“丝路奖”评审委员会主任、人民日报社副总编辑方江山介绍，首届“丝路奖”成功评选揭晓，具有坚持设奖初心，坚持评审过程公开透明专业、充分体现专业性规范性权威性，坚持开放性，坚持国际性等特点，有助于吸引更多媒体、作品、个人共同讲述共建“一带一路”的奋斗故事、成功故事、幸福故事、梦想故事，共同谱写“一带一路”新闻合作崭新篇章。

“要用手中的笔和镜头，呈现精彩故事，展示合作力量，传递人文精神和时代价值。”新华通讯社副总编辑周宗敏表示，随着“一带一路”辐射力、影响力越来越强，媒体机构更要用心用情讲好“一带一路”真实故事，携手推进民心相通。

“巴基斯坦代表获得首届国际传播‘丝路奖’特殊贡献奖，令我们备受鼓舞。”巴基斯坦战斗媒体集团总经理萨尔曼德·阿里认为，“一带一路”新闻合作联盟有效推动了不同国家新闻媒体之间的交流与合作，有助于更好构建人类命运共同体。

印度尼西亚《雅加达邮报》总编辑陶菲克拉赫曼·穆罕默德参加了“丝路奖”评选工作。他表示，过去3年间，中国媒体和印尼媒体加强合作，希望借助联盟平台与全球主流媒体机构建立更多新闻交流往来。

西班牙埃菲社国际关系部主任埃米利奥·克雷斯波表示，“一带一路”新闻合作联盟促进了各国媒体之间的交流合作，为进一步扩大媒体信息共享与合作提供了新的契机，能够为受众和相关客户提供更加优质的媒体服务。

拓展合作空间，共创美好未来

同声相应、同气相求。目前，联盟已吸纳来自全球101个国家的218家媒体成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员，覆盖“一带一路”沿线主要国家。随着传播力、影响力、感召力不断增强，越来越多国家的主流媒体希望加入联盟大家庭。

“相信第二届理事会议将带领联盟进入一个平衡、协调和包容性增长的阶段。”作为本届理事会议上新增理事单位，古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·冈萨雷斯表示，在联盟合作框架下，各国媒体可以建立更深层次的连接，在优先领域产生协同效应，推动落实全球发展倡议。

新增理事单位吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃对此也感同身受。她认为，“一带一路”新闻合作联盟有助于践行人类命运共同体理念，不仅促进各媒体共享经济报道，还将助力各国文化交流互鉴。

当前，世界处于新的动荡变革期，记录历史、报道事实、沟通民心，为世界和平稳定发展注入正能量，媒体责无旁贷。与会机构代表对联盟的未来充满期待，纷纷表示将在新闻合作联盟平台和框架下，深化各方友好合作、互利共赢，为共建“一带一路”高质量发展作出更多贡献。

“‘一带一路’新闻合作联盟机制为应对全球疫情、气候变化、能源紧缺等全球性挑战凝聚了智慧和力量。”韩国每经传媒集团执行总编辑、副社长孙显德说，当下，联盟成员秉持丝路精神，同舟共济，为建设美好世界砥砺前行。

中国外文出版发行事业局副局长兼总编辑高岸明表示，联盟应秉持更高的历史站位与更宽广的全球视野，找准各方的利益契合点和合作的最大公约数，通过高质量的报道和解读，做共识的凝聚者，增信释疑。

“只有通过开放、深入、坦诚对话交流，我们才能加强更广泛、更深层次合作，建立更加牢固的互利共赢关系。”马来西亚《星报》媒体集团首席内容官吴雪茹说。

两个半小时相聚云端，畅所欲言、意犹未尽。这是一场积极热烈、充满智慧的交流，一次高效务实、成果丰硕的会议，一个意义非凡、未来可期的起点。

人民日报社总编辑于绍良总结“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议成果，一是坚守联盟初心，当好和平发展的推动者；二是汇聚联盟合力，当好合作成果的宣介者；三是丰富联盟项目，当好人文交流示范者。于绍良表示，期待未来各方共同努力，进一步推动在联盟框架内的业务沟通、信息共享和行动协调，进一步推动联盟成员间新媒体合作、人文交流走深走实，不断建设更紧密的“一带一路”新闻合作伙伴关系。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 09 版）

(责编：于洋、崔越)