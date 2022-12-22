新华社联合国12月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，呼吁尊重叙主权和领土完整。

耿爽说，一段时间以来，叙利亚安全形势持续动荡。土耳其对叙北部多次空袭和炮击，继续威胁对叙采取地面军事行动。以色列频繁袭击叙境内目标。叙利亚是一个主权国家。任何在叙境内的军事行动，只要未征得叙政府同意，无论是何种名义，都构成对叙主权和领土完整的侵犯。中方呼吁土耳其和以色列立即停止跨境袭击，坚持通过对话协商解决有关问题。外国军队在叙境内的非法驻扎也必须结束。

耿爽说，叙利亚问题的妥善解决，归根结底要通过政治手段。政治解决来得越快，民众的苦难就结束得越早。安理会第2254号决议代表了国际社会在叙政治进程问题上的共识，应得到全面落实。跨境救援是特殊形势下做出的临时性安排，最终要逐步有序向跨线救援过渡。国际社会要拿出推动跨境救援的力度推动跨线救援，优先解决跨线救援所需的物资保障和资金供应问题，同各方加紧协调，推动跨线救援尽早成为对叙人道救援的主渠道。

耿爽说，早期恢复项目有助于培育叙利亚发展的内生动力。中方敦促所有捐助方从全体叙利亚人民的福祉出发，为早期恢复项目提供不设前提的、充足的资金支持，并实现项目在叙境内的均衡落地。战争遗留爆炸物对叙民众正常生产生活造成极大影响，中方期待相关领域尽早纳入早期恢复范畴。单边制裁以及由此带来的过度执行问题同安理会和国际社会改善叙人道准入、增加叙人道资源的努力背道而驰。中方再次呼吁有关国家立即解除对叙利亚的单边强制措施。

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