推介会签约仪式场景。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜12月21日电 （记者管克江、任皓宇）第十三届中国（阿联酋）贸易博览会期间，共有40多个地方政府组织企业包机参展，并主办多个经贸投资洽谈活动，提振外贸、促进交流。

12月20日，主题为“让永康五金走向世界 让世界五金汇集永康”的永康五金产业推介会暨永康国际投资贸易洽谈会在迪拜举行。永康市市长胡勇春表示，永康的五金制造体系完备，市场商贸条件优越，五金产品远销海外，物流网络通达便利，希望借助迪拜独特的区位优势，与各方共商合作、共谋发展。推介会正式发布了“永康五金海外品牌之窗”网站。中国科技五金城集团同迪拜龙城商会签署了共同打造永康五金海外品牌基地的框架合作协议。

总部设在阿联酋富查伊拉的环球公司集团经营有物流、进出口贸易等业务。该集团董事长阿卜杜勒·阿齐兹表示：“我们有90%的相关业务都来自中国，在今天的活动上，我感受到中企开拓国际市场的热情。相信随着越来越多的中国企业‘走出来’，不仅会推动中国经济增长，阿联酋经济和世界经济复苏发展也会更好。”

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