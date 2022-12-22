新华社北京12月21日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基21日表示，自己已启程前往美国访问。俄罗斯总统普京21日表示，俄将完成特别军事行动的既定任务，确保俄所有领土的安全。

——泽连斯基21日在社交媒体发文说，此次访美旨在“增强乌克兰的韧性和防御能力”。这是俄乌冲突爆发以来，泽连斯基首次出国访问。泽连斯基说，他将会见美国总统拜登，就双边合作问题进行讨论。他还将在美国国会发表演讲并举行一系列双边会谈。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日对媒体说，俄罗斯对泽连斯基的美国之行不抱积极期待，俄方也不期待泽连斯基此行后会发生什么积极改变。佩斯科夫强调说，美国持续不断向乌克兰提供武器对乌方而言“不是什么好兆头”。

——普京21日在俄国防部扩大会议上致辞时表示，俄将完成特别军事行动的既定任务，确保俄所有领土的安全。普京强调，俄军工综合体的所有计划都将得到落实，对于军队经费没有限制，国家将提供军队所需的一切。他还透露，俄战略核力量的现代化武器水平超过91%，但特别军事行动暴露出俄军在通信、自动指挥和控制系统等方面的问题，需要予以解决。普京还表示，同意俄国防部长绍伊古提出的关于进一步对俄军进行结构性改革的建议。

——据俄罗斯总统网站消息，普京20日在克里姆林宫举行的国家奖颁奖仪式上说，俄军人在特别军事行动期间展现出非凡的勇气和自我牺牲精神。他还表示，俄不止一次经历考验，并捍卫了国家主权，现在俄再次面临这种挑战。

——据塔斯社消息，俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席马特维延科21日对媒体表示，那些拒绝俄能源的国家还是会通过中介购买俄石油和天然气。对俄油气限价没有任何好处，只会导致全球油气开采投资规模和国际能源市场供应量减少。（参与记者：李东旭、华迪、刘恺）

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