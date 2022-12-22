新华社伊朗阿巴斯12月21日电（记者高文成）中国驻阿巴斯总领事馆21日举行开馆仪式，这是中国驻伊朗的第一个总领馆。

开馆仪式当天在伊朗南部省份霍尔木兹甘省首府阿巴斯市举行，伊朗政府官员、外国驻阿巴斯领事机构代表以及中资机构、中伊两国媒体代表、各界友好人士等约100人出席。

中国驻伊朗大使常华宣布中国驻阿巴斯总领馆正式开馆。他在致辞中说，中国设立驻阿巴斯总领馆是中伊关系又一具有标志性意义的重要时刻，此举将深化中国同伊朗南部各省市互利合作，结出更多中伊友好的果实。中国驻伊朗使领馆愿与伊各界一道，以驻阿巴斯总领馆开馆为契机，积极落实两国全面合作计划，开展共建“一带一路”合作，力争结出更多合作成果。

伊朗霍尔木兹甘省副省长阿德尔·沙赫扎德热烈祝贺中国驻阿巴斯总领馆正式开馆。他在致辞中高度评价伊中友好关系，并展望伊朗南部省份同中国合作的前景。他说，期待中国驻阿巴斯总领馆进一步推动伊中两国地方间务实合作与友好往来，伊方愿为中国驻阿巴斯总领馆开展工作、履职尽责创造便利条件。

阿巴斯市是伊朗南部重要的贸易中心和港口城市。中国驻阿巴斯总领馆领区涵盖伊朗南部8省，包括胡泽斯坦省、法尔斯省、布什尔省、克尔曼省、霍尔木兹甘省和锡斯坦-俾路支斯坦省等。

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