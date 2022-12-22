美国海军军事学院国家安全事务系教授斯蒂芬·诺特曾在《外交政策》杂志上写道，“美国建立在密谋和谎言之上”。

如今，世人再一次看到：美国为了维护霸权私利，没有什么谎言是不能编造的。为围堵打压中国，美国在新疆问题上罔顾事实、颠倒黑白，给中国扣上所谓“种族灭绝”“强迫劳动”的帽子，甚至以此为由对新疆为原产地的产品实施制裁，如此堂而皇之，着实令人惊讶！

谎言终究掩盖不了事实。在美西方少数国家来势汹汹的谎言面前，国际社会大多数成员，包括众多阿拉伯国家，都坚定支持中国的新疆政策，站在正义的一边。

谎言·子虚乌有

在涉疆问题上，阿拉伯国家在联合国人权理事会、联合国大会第三委员会等多边场合以联合致函、共同发言或单独发言等方式给予中方支持。埃及官方《金字塔报》专栏作家、埃及外交事务委员会成员卡迈勒·贾巴拉表示，阿拉伯国家一直坚定支持中国的正义事业。新疆问题受到美西方重点炒作，一些政客和“媒体打手”试图让新疆变成安全形势紧张、恐怖主义肆虐的地区“火药桶”，以阻遏中国发展。

2022年10月，联合国人权理事会第51届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决。尽管美国对这份草案进行了精心包装，并伙同一些西方国家竭力向其他成员国施压，但草案仍遭到人权理事会多数成员国特别是阿拉伯国家等发展中成员国的强烈反对，美国等西方国家图谋以失败告终。

过去60多年来，中国新疆地区人口总量增长了4倍，维吾尔族人口总量从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。然而，美国政客和媒体罔顾事实，持续炒作所谓新疆“种族灭绝”这一彻头彻尾的谎言以诋毁中国。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德表示，所谓新疆“种族灭绝”的荒谬指责毫无根据。在西方殖民主义的历史上，诸如美国和加拿大对北美原住民的杀戮，才是真正的种族灭绝。

霸权·信誉扫地

为维护自身利益及霸权，美国政客一次次欺骗世人，挑起冲突和争端，阿拉伯国家受害尤深。贾巴拉指出，美国对中东地区的局势动荡负有不可推卸的责任，其所作所为，根本不值得中东人民的信任。

2003年2月5日，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一个装有白色粉末的试管，声称是伊拉克正在研制化学武器的证据。同年3月20日，美英联军以此为由发动伊拉克战争。

2013年，《纽约时报》在伊拉克战争爆发10周年之际刊发反思文章指出，伊拉克战争爆发并非缘于情报出错，而是蓄意歪曲。事实证明，萨达姆政权没有大规模杀伤性武器，与“9·11”事件也无关联，美国却以一个谎言为由坚持入侵一个主权国家。

美国利用谎言向阿拉伯国家输出战争和动乱的例子俯拾皆是。美国及其西方盟友对叙利亚发动空袭，借口是“叙政府军对平民使用化学武器”，然而，其所谓“证据”只不过是西方情报部门资助的“白头盔”组织自编自导自演的摆拍。

1998年，美国轰炸苏丹一家制药厂，称该厂正在“生产化学武器”，并将其与“基地”组织联系起来。后来的调查发现，该厂并没有制造化学武器，而是在为苏丹民众生产药品。阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任卡迈勒·曼萨里说，美国仅凭一个谎言，就摧毁一家工厂，导致不少苏丹民众因药品匮乏而死，这种霸权行径令人不齿。

真相·眼见为实

近年来，来自阿拉伯国家等100多个国家和地区的2000多位专家、记者、外交官、宗教界人士等参访新疆，亲眼见证了新疆各族人民群众的团结和睦、欢乐祥和。

贾巴拉在2019年访问新疆时，感受到当地社会治安状况较2010年明显好转，百姓幸福感和安全感显著增强。他参观了新疆的职业技能教育培训中心，亲眼看到学员在教室里学习国家通用语言文字、法律知识、各项专业技能等。他认为，新疆的教培中心能帮助学员更好参与社会发展和各项建设，不再沦为极端组织和恐怖分子的潜在招募对象。

目前，新疆清真寺约有2.44万座，相当于平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺。在曼萨里看来，这反映了中国政府对保护新疆文化和宗教特性的重视。他说，中国政府并不干涉新疆的宗教传统，而是保护其不受恐怖主义和其他不稳定因素的影响。

马哈茂德认为，随着中国公布新疆发展的大量翔实数据和实例，以及越来越多外国参观者到访新疆，美西方涉疆谎言进一步被拆穿。他指出，美国在所谓“反恐战争”中暴露出的严重侵犯人权罪行才最应该受到国际社会强烈谴责。

事实证明，自身信誉破产的美国，企图再次用谎言污蔑中国，甚至离间中国与阿拉伯国家的关系，其伎俩早已被阿拉伯世界所看穿。在联合国人权理事会上，美国涉疆反华提案被否决时阿拉伯国家代表的热烈掌声，就是最好的证明。

（据新华社电 记者陆佳飞）

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