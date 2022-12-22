本报记者 高 乔

今年七月，欧元兑美元汇率跌至一比一低点，为二十年来的最低水平。

（来源：路透社）

据《华尔街日报》报道，美联储近日批准将利率上调0.5个百分点，并暗示计划到明年春季都会加息，以抗击高通胀。美联储在连续4次加息0.75个百分点后，加息幅度有所回落，基准联邦基金利率目标区间至此上调至4.25%—4.5%，达到15年高点。这次加息为美联储2022年紧缩行动画上句号。今年以来，美联储为了压制徘徊在近40年高位的通胀，以20世纪80年代初以来的最快步伐将政策利率从近零水准一路大幅上调。美联储持续加息再次引发全球金融市场波动。

“加息猛药”效果有限

12月14日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议。美联储在会后发布声明称，近几个月来美国就业增长强劲，失业率保持在低位，但通货膨胀率仍居高不下。美联储认为，为支持就业最大化和2%的长期通胀目标，持续提高联邦基金利率目标区间将是适当的。未来，美联储在确定加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时，美联储还将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至2%的长期目标。

美联储主席鲍威尔表示，今年以来，美联储采取了有力措施收紧货币政策。但截至目前，快速收紧的全部效果“尚未显现”，美联储仍“有很多工作要做”。美联储官员认为，通胀风险偏向上行，继续加息将是适当的。

“美联储持续加息出于两点核心考虑：一是控制通货膨胀率，二是保证相对稳定的就业形势。”北京大学美国研究中心主任王勇在接受本报记者采访时分析，从目前来看，尽管美国通胀持续上升态势被控制，“加息猛药”初见成效，但与美联储设定的2%通胀率预期目标还相距甚远。从近期就业数据来看，美国就业形势较好，这主要与新冠肺炎疫情造成的劳动力市场供应短缺有关，与美联储加息并无因果关系。相反，美国持续加息引发的经济增长放缓，可能造成更大失业风险。美国就业市场的增长势头，为其承受加息带来的就业市场冲击留有更多余地。

美联储近日发布的最新一期经济前景预期显示，2022年，美国经济预计增长0.5%，较今年9月预测上调0.3个百分点；2023年，美国经济增长预期大幅下调0.7个百分点至0.5%。美国银行全球研究部认为，为降低通胀，美联储依然愿意冒劳动力市场衰退的风险。美国经济2023年上半年会出现衰退，失业率也将高于美联储预期中值。

“此次美联储加息幅度与此前相比有所降低，加息步调有所放缓。但持续大幅加息对经济活动的负面影响还将持续。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报记者采访时分析，一方面，美元利率持续上升，扰乱美国金融市场，导致融资成本上升，投资速度减缓，经济活动减少，经济活力下降；另一方面，美国通货膨胀居高难下，物价飞涨，房地产价格高企，导致民众消费成本上升，劳动力成本上升，多重风险可能导致美国经济陷入阶段性衰退。

全球掀起新一轮加息潮

美联储加息后，欧洲国家纷纷跟随，全球掀起新一轮加息潮，2022年末最后一个“超级央行周”在新一轮“紧缩风暴”中落下帷幕。据《华尔街日报》报道，欧元区、英国和瑞士的央行将利率提高了0.5个百分点，与美联储一样，在通胀小幅走低之际放缓了加息步伐。挪威央行宣布将基准利率上调0.25个百分点，至2.75%。

“由于发达国家资本市场打通，资金在各国市场间自由流动，美联储加息的溢出效应快速波及发达国家。”王勇分析，一方面，美元利率上升，诱使大规模资金从其他发达国家流入美国，冲击发达国家股市、债市、汇市。为避免资金外流，这些国家不得不跟随美国加息，紧缩浪潮由此从美国向发达国家扩散；另一方面，美元兑欧元、英镑等主要国际流通货币汇率上升，直接影响这些货币的购买力，使得欧盟、英国的进口成本大幅上升，民众购买力明显下降。美国通过“强势美元”将经济衰退风险传导至其他发达国家，同时出台系列补贴政策，促进制造业回流，吸引其他发达国家企业向美国转移产能、增加投资。欧洲受俄乌冲突、能源危机、粮食危机等因素叠加影响，经济增长遭遇更加猛烈的冲击。

从近期数据来看，在持续大幅加息作用下，欧洲地区通胀率正在回落。英国CPI在10月创下41年来的新高后，11月放缓至10.7%；欧元区11月CPI也出现一年多来的首次回落，同比初值降至10%，远高于欧洲央行2%的中期通胀目标。

对于2023年全球经济走势，各国央行和相关研究机构的预测呈现消极态势。欧洲央行近日下调经济增长预测：由于能源危机、高度不确定性、全球经济活动减弱和融资条件收紧，欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩。英国央行更是警告称，英国经济将持续衰退两年，将面临20世纪20年代有记录以来最大幅经济衰退。根据国际货币基金组织和经济合作与发展组织预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中，欧元区、英国经济面临较大增长压力。

全球经济被迫承压

据外媒报道，加纳政府近日宣布，为防止其经济、金融和社会状况进一步恶化，该国将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和多数双边义务债务。这个曾经的非洲地区经济发展后起之秀，成为继斯里兰卡之后，今年又一个宣布暂停支付各项债券的国家。此外，日前接受过国际货币基金组织贷款援助的阿根廷也在破产边缘徘徊，贸易赤字严重超标的土耳其随时可能拉响债务违约警报，埃及、巴基斯坦、乌克兰等10余个新兴市场国家正在债务泥潭中挣扎。

王勇分析，与发达国家相比，发展中国家受到的影响尤为剧烈。许多过去经济表现较好的新兴经济体，在今年遭遇了美元加息带来的巨大损害。一方面，许多发展中国家的能源和粮食依赖进口，由于能源、粮食主要以美元计价，美元汇率上升，使得这些国家进口成本大幅上升，引发输入型通胀。另一方面，美元利率上升，引发这些国家资本大规模外流和金融市场动荡。此外，物价高企可能引发发展中国家社会动荡。美元汇率上升导致发展中国家偿债压力大幅上升，甚至面临强制破产风险，国际信誉可能大幅下降。总体而言，美联储加息推动的多米诺骨牌，经过全球经济链条的层层传导，最终让发展中国家，尤其是欠发达国家遭遇重创。

“美联储持续加息对美国经济最重要的影响在于，可能导致经济增速大幅放缓。上世纪80年代困扰美国的滞胀问题可能‘重出江湖’。对于全球而言，美联储加息引发发达国家跟随加息，向全球多国输入通胀，甚至导致部分国家出现政治社会动荡。全球经济增长节奏放缓，不确定性增加。”王勇说。

陈凤英强调，当前，美联储加息幅度有所下降，加息周期步入收尾阶段。但可以预见，2023年上半年，欧美国家为控制通货膨胀，还将继续采取相对紧缩的宏观经济政策。在全球化产业链、供应链、价值链的巨大引力下，亚洲地区相对稳定的经济社会环境释放更多国际贸易和投资动能，随着中国及东南亚国家制造业、服务业产能快速增加，进出口贸易更加活跃。在美联储持续加息加大全球经济下行风险的同时，亚洲地区对全球经济增长的拉动作用将更加凸显。

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