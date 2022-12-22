本报记者 刘少华

图①：位于利雅得的“中国城”。

新华社记者 隋先凯摄

图②：7月20日，在利雅得，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区冠军艾哈迈德·苏莱曼在决赛中演讲。

新华社记者 王海洲摄

图③：沙特苏欧德国王大学中文专业学生在学习中文。

资料图片

制图：潘旭涛

进入12月，地处中东地区的沙特阿拉伯迎来一年中最舒适的时节。微凉的夜风中，人们走上街头，享受着夜晚的美好。2019年，由沙特娱乐总局首次推出集各类娱乐元素于一体的“利雅得季”一经亮相，便吸引了成千上万来自沙特和外国的游客。到如今，已经是第四年举办。

“大家好，我叫巴莎伊尔，我来自沙特。现在我在‘利雅得季’，听说这里有一个中国城，我们去看看吧！”“人民视频”客户端一则新闻的镜头中，一个面带笑容的年轻女孩，用娴熟的中文热情打着招呼，带着网友“云游”今年新设立的中国城。

在手机上看到这一幕，沙特努拉公主大学中文教师邵杨十分开心。因为这位巴莎伊尔，正是去年从她班上毕业的优秀学生之一，当初正是因为喜欢中文才来上课，现如今已经在用中文工作了。

连日来，本报记者在沙特首都利雅得采访时，感受到当地正在掀起一股“中文热”。在街头，陌生人会用“你好”向记者打招呼；在课堂上，从小学生到大学生甚至已经工作的群体，在聚精会神学中文；在工作场合，中国企业里招来了越来越多会中文的沙特本地员工……

这是一个“你好，中国”的故事。

一

不少在沙特从事汉语教学的人，都认为2019年是沙特“中文热”的重要转折点。

根据中国驻沙特大使馆官网消息，自沙特王储兼首相穆罕默德于2019年访华后，宣布将中文纳入沙特教育体系，越来越多的学校和社会机构开始教授中文。沙特财政部去年宣布，将于2022年在746所中学增设中文课程。

也正是自2019年起，中文教育在沙特迎来了快速发展的机遇。同年，“北京语言大学—沙特努拉公主大学商务汉语专科项目”在中国驻沙特大使馆的关怀下设立，由北京语言大学国际合作交流处与进修学院承担，在沙特努拉公主大学落地，这是北京语言大学在中东地区建立的首个境外学历教育合作项目。

作为北京语言大学的汉语教师，邵杨2021年9月由学校派至沙特努拉公主大学教汉语。她也是首个商务汉语项目的外派教师。这是一所公立女子大学，全校老师和学生甚至保洁保安都是女性。

“我的学生都是自费参与这个项目的，积极性非常高。”邵杨告诉记者，目前项目共培养三个年级约50名学生，其中第一批19名学生已经于2022年6月顺利毕业。巴莎伊尔正是其中一名毕业生。

字的构成、词意源流、字音与声旁的关系、成语的历史文化内涵、词组搭配、句子结构、篇章呼应……在课堂上，邵杨带着沙特学生们一点点入门。教学工作并不容易，她试着通过很多传统中国文化的代表性物品来激发学生兴趣，比如，开学第一天就给同学们每人发了一双筷子。

“我对她们说，我教你们的中文，是大家以后吃饭的工具，就像这双筷子。这样，她们既能理解中国人对于学习的认识，也能自主探求筷子的文化含义，学习筷子的用法。”邵杨告诉记者。

除此之外，她还邀请学生们体验写毛笔字、穿汉服、跳皮筋、丢沙包、赏国画、玩扇子等，运用种种能在异国他乡弄到的各种材料，让学生们感受中国人的日常生活。邵杨数算着，端午节挂艾蒿、叠红纸葫芦；春节包饺子、写春联、挂灯笼；中秋节用模具打月饼……在学习中文的同时，感受特别的文化生活，同时体会这些背后的文化韵味。

教中文也给邵杨带来了成就感。“每当学生们或恍然大悟、或准确发音、或自主造句，我都会激动不已，感觉肾上腺素飙升，给我带来巨大的幸福感。”

二

在沙特的第一所大学——苏欧德国王大学，来自中国的陈明教授，则面对着130多名汉语专业学生。这是沙特开展中文教育最早的一所大学，从2010年起设置了中文专业。不过，真正开始大规模招生，同样是从2019年开始的。

陈明本人，正是在这一年来到了沙特开始教中文，一教就是3年时间。他坦言，因为汉语很难学，很多学生会望而生畏。但是，随着两国关系越来越好，学生数量越来越多。

记者跟陈明走在苏欧德国王大学里，不少学生用娴熟的中文跟他打着招呼“你好，陈老师，我想跟您说件事……”

中文教育，实实在在推动着沙特学生对中国的了解。陈明发现，沙特学生原来对中国的了解，主要是通过网络和媒体，跟西方人对中国了解差不多。

“比如学生就问过我，你是不是会打乒乓球？你是不是武术特别好，能不能教我们武术？我会告诉他们，乒乓球我们叫作国球，大家都比较喜欢，但并不是人人都会打或者打得特别好。而武术作为中国文化的一种代表，是要经过专业训练的，并不是每个人都是武术高手……学习中文对他们了解中国有了很大帮助。”陈明说。

更让陈明啼笑皆非的是，之前很多中国人在来沙特之前，认为这个产油国“遍地土豪”。他没想到，因为不够了解，很多沙特人也认为中国这个世界第二大经济体“遍地土豪”。但在他课堂上的沙特学生，已经可以比较公正、客观地看待中国。

不少沙特学生对中文的热情，让陈明很是感动。有一位沙特学生，家住得比较远，但距离又没远到有申请学校宿舍的资格，为了方便上课和跟陈明请教，他特地在学校附近租了一个房子。

问及原因，这位学生告诉陈明，他爸爸做的生意是从中国广州进口家具到沙特，他爸爸总是告诉他，中国发展太快了，沙特将来要发展，需要跟中国搞好关系，特别是跟中国搞好贸易关系。因此，这位学生学中文有着十足的动力。

学生阿龙告诉记者，当初选择中文，是因为“好多人告诉我汉语是很美丽、很重要的语言”。带着这么一个简单的目的推开汉语之门，他现在变成了在沙特的中国文化推广者。

“对我们沙特人来说，中国是一个全新的世界。我真的想用我的中文水平和个人经历，来帮助大家更多认识中国，更多关注中国。中国经济发展和投资这么好，我想在这个领域有所作为。”阿龙坦言。

另一位学生苏武德则认为，沙特人学中文可以帮助中沙关系变得更好，而中文正在成为世界语言。

“中国现在是世界强国之一，发展越来越好，还有着悠久的历史和美丽的文化，而我们可以通过中文去更好地了解中国。中国人现在就像我们的兄弟一样。”苏武德动情地说，“我希望能尽自己最大的努力，帮助沙特人民了解中国的文化与历史。”

三

“我很欣喜和自豪的是，当今天我去任何一个阿拉伯国家，都能遇到我的学生，在埃及、在阿联酋、在摩洛哥、在沙特利雅得，在每一个相聚的城市，他们总会向我笑谈当地的社会风俗、文化习惯，这些中国青年已经通过阿拉伯语的媒介走入了当地社会，在与当地社会文化的持续对话中成长收获。”12月9日，利雅得一处演讲台上，一位叫马永亮的中国人侃侃而谈。

这一天，在习近平主席访问沙特之际，由穆罕默德王储创办的基金会“MISK”举办了主题为“展望未来”的中阿青年论坛，旨在加强中沙、中海、中阿青年之间的关系。

“我除了是一位中国教授阿拉伯语的大学老师，还是沙特一家中文教育学院的创办者。我们的学院提供中文课程和中文等级考试服务。”马永亮说的是创办于2021年9月的沙特智慧宫语言公司。

马永亮介绍，作为一家民营企业，他们希望搭建一座民间文化交流的桥梁，主要通过图书、影视、国际中文教育等核心业务帮助中国与沙特文化和教育加强交流合作。

在利雅得欧莱雅商业区，记者来到占地500平方米的智慧宫中文教育场所。教室里，几个沙特的男女学生正在聚精会神上课。这里提供中文课程，以及HSK、HSKK、YCT等中文考试和赴华留学服务项目。同时，还向沙特学校和教育机构提供中文教材、国际中文教师派遣、智慧教室解决方案等相关服务。

作为一家培训机构，智慧宫面对的中文学习群体更加五花八门，体现着更多沙特普通人对中文的热情。

马永亮感慨地说起一个故事。

智慧宫创立之初，计划招收10个人开始上课。有一位沙特姑娘，从第一天就开始来报名，但那个月除了她，一直没有别的学生报名。于是，她每隔几天就来问什么时候可以开始上课，工作人员只好回答她“再等一等”。

“在她第三次来询问的时候，我决定不等了，哪怕只有她一个人，我也要给她上课。”马永亮回忆，学习开始之后一次偶然聊天，才知道她为了学习汉语，在智慧宫旁边的咖啡厅找了份工作，每天从早上9点工作到下午5点，下班后，下午6点开始上中文课。

“我们所有人深受感动，也备受鼓舞。追问这位沙特姑娘如此执着学习中文的原因，不过就是她对中国文化的一份好奇与探究之心。语言本身就是文化的一部分，更是文明交流和对话的重要桥梁。”马永亮告诉记者。

经教育部中外语言交流合作中心批准，宁夏大学和智慧宫国际文化传播集团共同成立了中文学习测试中心、中文考试考点。很多沙特人，在这里打开了通往中文以及中国文化的大门。

四

如今，中沙关系越来越紧密，中文在沙特越来越热门。12月9日公布的《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国联合声明》中，明确提出“加强在数字教育以及两国中小学、大学和教育机构中文和阿拉伯语教学领域的合作”。

沙特普通人对中文表达着越来越浓烈的热爱。在麦地那伊斯兰大学读大三的蔡文鑫告诉记者，在麦地那，经常听到人们用中文打招呼，有不少同学还专门跑来向他学几句中文。在利雅得，本报记者遇到过能用中文对话的人可谓五花八门，从公务员到大学老师，从企业员工到超市保安，不一而足。

当然，学好中文，对很多人来说，也意味着更广阔的出路。邵杨的第一批19名学生顺利毕业后，她们或选择继续提升学历，或选择中资企业开始工作，或在沙特走上了汉语教师的岗位，都继续在各自的位置发挥着中文带来的优势。她举例说，儒芭经过两年的刻苦学习一举通过了汉语水平考试四级，诺法在申请去中国继续深造，芭莎伊尔在沙特当地的中文学校找到了一份工作，哈伊法和萨拉在一家中资企业找到了工作……

由于国家的倡导，沙特各大中小学都纷纷准备开设中文课程。邵杨发现，自己的教学任务越来越繁重。在努拉公主大学，她每周最多时需要承担26个课时的教学任务。中文教师，成为某种“稀缺资源”。

当然，依然存在着一些问题。过去三年，陈明在沙特各地走访调查，发现部分学校中文教学过程中存在着“三教”（教师、教材、教学方法）不配套，课程设计不太适应当下需求，中文师资缺乏与职业能力有待提升等问题。

“沙特的中文教育才刚刚起步，挑战与机遇并存。鉴于沙特较为特殊的文化背景和基本国情，我们应该有针对性地采取一些措施，推动中文教育在沙特的发展。相信通过我们的不懈努力，沙特中文教育的前景将更加光明，中文必然成为两国关系发展的重要桥梁。”陈明认为。

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