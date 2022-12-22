推动媒体全方位合作发展

今日白俄罗斯出版集团社长兼总编辑 德米特里·茹克

在新冠肺炎疫情持续的背景下，坚持推进“一带一路”新闻合作联盟各领域工作，有利于推动各国媒体交流、促进共同发展。当今世界不确定性因素增加，让我们越发看到加强媒体合作的重要性。我们十分珍视拥有这样一个媒体合作平台。各国媒体之间保持紧密合作关系，具有重要意义。

媒体尤其是“一带一路”新闻合作联盟的所有成员媒体，都致力于提供真诚、真实、准确、客观的新闻报道和信息。在这方面，今日白俄罗斯出版集团等各国媒体都与人民日报社建立起紧密的合作关系。期待通过共同努力，推动媒体全方位合作发展，并取得丰硕成果。

共同探讨应对世界性课题

韩国每经传媒集团执行总编辑、副社长 孙显德

“一带一路”新闻合作联盟助力加强各国媒体合作、扩大各领域资讯交流，自2019年成立以来已取得可喜成绩。在新冠肺炎疫情持续的背景下，坚持举办“一带一路”新闻合作联盟各项活动，并评选首届国际传播“丝路奖”，令人鼓舞。

共建“一带一路”倡议助力推动实现共同发展繁荣。“一带一路”新闻合作联盟理事会议的举办，为共同探讨应对疫情、气候变化、能源紧缺等世界性课题起到积极作用。中国有句成语叫“同舟共济”，作为联盟理事单位，我们应该以包容共赢的精神为建设美好世界砥砺前行，希望通过更多活动为各国交流和共同发展作出贡献。

为新闻合作搭建广阔平台

俄罗斯塔斯社第一副总编辑 马拉特·阿布尔哈金

作为“一带一路”新闻合作联盟理事单位之一，俄罗斯塔斯社高度认可新闻合作联盟3年多来的工作。秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，“一带一路”新闻合作联盟发起各类活动，为新闻合作搭建广阔平台，对促进媒体技术广泛应用发挥了重要作用。非常期待新闻合作联盟成员共同参与更多合作项目。

新闻合作联盟各方应进一步深化各领域交流合作，包括联合举办会议、研讨会等，促进媒体资源、经验、技术共享，加强人员互动交流，强化联盟成员之间的联系。相信“一带一路”新闻合作联盟能够凝聚更多媒体力量，让“一带一路”新闻合作结出更加丰硕的果实，促进各国共同发展。

高质量讲好“一带一路”故事

中国日报社社长兼总编辑 曲莹璞

明年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。在这个重要节点，我们就推进新闻合作、促进人文交流和民心相通进行研讨，具有重要意义。

第一，媒体为桥，以深化合作高质量讲好共建“一带一路”故事。“一带一路”沿线主流媒体要以现有合作为基础，进一步增进互信、整合优势，让关于共建“一带一路”的客观真实信息在世界舆论场上更好地传播，提供更多正能量。

第二，文化为媒，以技术赋能促进文明交流互鉴。我们可以利用前沿技术，打造更多融媒体内容精品和丰富多彩的人文交流活动，呈现不同文明和合共生、多元文化交流发展的美丽景象，为共建“一带一路”凝聚起更大的精神力量。

第三，青年为要，以构建“Z世代”成长共同体打造民心相通未来工程。我们要共同为“Z世代”不断成长、施展才华、发挥作用打造平台，让他们更好地成为各国人民民心相通的桥梁纽带，为共建“一带一路”持续凝聚青春力量，夯实未来根基。

努力生产更优质新闻产品

印度尼西亚《雅加达邮报》总编辑 陶菲克拉赫曼·穆罕默德

距离“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议已经过去3年多，但我对首届会议依然记忆犹新。“一带一路”新闻合作联盟为各国媒体加强沟通合作搭建了重要平台。我们通过这一平台可以探讨大家共同关注的话题，并且面向日益复杂的国际局势找到更多共识。

当今世界依然存在各种各样的冲突，也面临各种各样的问题和挑战。但是，我们可以通过对话和协商解决彼此之间的问题和争议。因此，我们应该继续通过“一带一路”新闻合作联盟这一平台加强彼此之间的合作，开展多种形式交流，努力生产更优质新闻产品，推动世界走向更美好的未来。

开展卓有成效的媒体合作

埃塞俄比亚通讯社首席执行官 瑟费·德里贝

埃塞俄比亚通讯社是一家国家级媒体，在埃塞俄比亚多地都设有办公室，用英语、法语、阿拉伯语等不同语言进行新闻报道。我们欣喜地看到，在共建“一带一路”框架下，埃塞俄比亚参与开展了许多合作项目，包括合力应对气候变化等。

我们积极加入“一带一路”新闻合作联盟，并在这一框架下开展了卓有成效的媒体合作。例如，我们与新华社签订了合作备忘录，还与阿联酋等国家的新闻通讯社签订了合作协定。

创造更加繁荣包容的世界

尼日利亚《今日报》编委会主席 奥卢塞贡·阿德尼伊

3年多前的“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议，给人留下美好而深刻的印象。这些年，人民日报社向我们积极介绍“一带一路”新闻合作联盟大家庭的发展动态，我们对“一带一路”新闻合作联盟的未来充满信心。

过去3年，世界发生巨大变化，人类遇到不少挑战，但也展现出韧性。例如，尼日利亚就成功抗击了埃博拉疫情，应对着新冠肺炎疫情。在一个充满不确定性的世界里，我们彼此需要更多协作和帮助。相信通过加强合作、锐意进取，定能创造一个更加繁荣和包容的世界。

讲述更加精彩的丝路故事

老挝外文出版社社长 通罗·端沙万

媒体工作者在推进“一带一路”新闻合作联盟建设、促进民心相通、推动各国社会经济发展等方面扮演重要角色，发挥关键作用。《万象时报》是老挝的英文日报，我们从联盟秘书处和成员那里获得了各类新闻稿件和专题文章。加强媒体合作，能够助力传播“一带一路”沿线国家和地区的声音，推动高质量共建“一带一路”。

首届国际传播“丝路奖”聚焦共建“一带一路”故事。老挝媒体记者提交了许多讲述共建“一带一路”助推老挝发展的作品，其中一篇文章还获得深度报道奖提名。未来老挝媒体一定会讲述更加精彩的丝路故事。

以合作交流实现美美与共

中国外文出版发行事业局副局长兼总编辑 高岸明

共建“一带一路”离不开各国媒体的参与和支持，应运而生的“一带一路”新闻合作联盟发挥着不可替代的重要作用。在理事长单位人民日报社及各理事单位和成员单位的共同努力下，联盟秉承共商共建共享的宗旨，各方面工作不断取得进展，持续深化了联盟成员间的新闻业务交流。

第一，做共识的凝聚者，推动行稳致远。联盟应秉持更高的历史站位与更宽广的全球视野，找准各方利益契合点和合作的最大公约数，通过高质量的报道和解读，做共识的凝聚者，增信释疑。

第二，做沟通的桥梁纽带，促进合作共赢。“一带一路”新闻合作联盟为各国媒体开展务实合作提供了重要平台，联盟应继续发挥桥梁纽带作用，搭建更多的合作交流机制，推动多领域、多形式、机制化的互访、对话与交流，寻找更多情感共融点和理念共通点，使联盟成员以合作交流实现美美与共，全面提升联盟成员媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

首届国际传播“丝路奖”评选活动汇集了大量高质量、高水准的专业作品，全面展现了沿线国家合作与发展的良好态势。在未来的评选中，期待进一步扩大作品的征集范围，鼓励将这些佳作通过联盟成员的媒体分享、展播，让新闻佳作更好促进民心相通。

推动社会进步的重要力量

埃及《金字塔报》副总编辑 萨米·卡姆哈维

媒体是推动社会进步的重要力量。无论是过去、现在还是未来，媒体及时、准确、公正地传播信息十分重要。当前，气候变化、粮食安全等全球性挑战亟须国际社会协力应对。媒体应该充分发挥重要作用，引导舆论、沟通民心、增进互信，阐明加强团结、共同行动的重要性，推动建设更加美好的未来。

埃中两国共建“一带一路”进程中涌现出许多优秀的合作项目，还有为此付出辛勤汗水的工作者。媒体有义务讲述好共建“一带一路”故事，展示合作成就，增进相互理解。未来，我们应继续加强合作、凝聚共识，为共建“一带一路”、加强互联互通发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年12月22日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)