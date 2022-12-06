人民网东京12月6日电 （孙璐、叶习民）中国共产党第二十次全国代表大会已胜利闭幕，这次会议受到全球关注。日本有识之士如何看待中共二十大提出的方针政策，如何展望中共二十大后日中关系的发展？就这些问题，人民网记者日前在东京采访了日本国际政治经济学家、前参议院议员、前外务大臣政务官、美国乔治·华盛顿大学政治学博士浜田和幸。

日本国际政治经济学家浜田和幸。受访者供图

中国式现代化对广大发展中国家具有划时代的借鉴意义

对于中共二十大报告提出的中国式现代化，浜田给予高度评价。他认为，中国式现代化不仅可推动实现中华民族伟大复兴，也为广大发展中国家提供了一个经济发展的路径选择。

浜田表示，如今世界正面临诸多挑战，不仅存在环境、粮食和能源危机，流行性疫情、贸易摩擦、恐怖主义和战争的危险也在增加。然而，美式民主政治和市场经济陷入了停滞状态。不仅是日本，美国和欧洲国家也自顾不暇，更无力采取有效措施应对全球性课题。

浜田认为，面对如此严峻的形势，中国式现代化不仅着眼于中国，还提出了改善和解决全球性课题的目标、方案，这一构想宏伟而灵活，值得世界关注。尤其中国在消除绝对贫困和提高粮食产量方面的成就，对于广大发展中国家具有划时代的借鉴意义。

浜田指出，作为中国式现代化的重要特征之一，中共二十大报告提出的“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”，受到日本各界的广泛关注。浜田希望日中两国能够在新的时代携手合作，推动实现真正的现代化。

高水平对外开放将为日中两国创造更多合作机遇

浜田指出，中共二十大报告把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，这一理念也受到日本各界关注。他认为，物质文明与精神文明的融合，对于高质量发展至关重要。

浜田说，与停滞不前的日本相比，中国经济仍然具有很大增长空间。在新冠疫情暴发之前，中国游客的强大购买力使日本的旅游、药妆及家电等行业受益匪浅。因此，中共二十大报告提出的推进高水平对外开放，合理缩减外资准入负面清单的方针，受到日本经济界的欢迎。

浜田认为，中国是日本最大的贸易伙伴，与美国市场相比，中国市场更为重要。对于中国式现代化的实现，日本的技术和经验可发挥重要作用。他表示，希望能够以中共二十大为契机，进一步扩大日中两国在投资、贸易等领域的合作。

另一方面，浜田指出，气候变化问题无论对中国还是日本，都正在产生深刻影响，因此，两国应在气候安全保障政策方面携手合作，共同在亚洲发挥主导作用。

浜田认为，在与海洋资源开发相关的环保领域，旨在实现碳中和目标的清洁技术领域，以及与食品安全管理相关的水净化和土壤改良等领域，日本与中国如果能够展开合作，构建互补性体系，对于全球也将具有积极意义。

改善日中关系首先需要改善国民感情

关于今后的日中关系，浜田指出，探讨如何改善与中国的关系成为不可回避的课题。他认为，美国强烈要求日本加入对中国的包围圈，但是日本如果没有独立的亚洲外交，便无法实现真正的独立自主，因此，需要与中国及其他亚洲邻国加强友好关系。

浜田认为，日中两国有着共同的汉字文化，同样继承了儒家思想和《论语》精神遗产，在地理位置上“一衣带水”。他指出，改善日中关系，首先需要改善两国国民之间的感情。他认为，如同人际关系一样，在两国关系中，相互了解对方国民和文化至关重要。

浜田说，两国国民应从年轻一代开始，增加了解彼此差异和共同之处的机会，这非常重要。

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