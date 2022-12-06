“2022年澜湄合作模拟领导人会议”线上截图 外交学院供图

中新网北京12月5日电(记者 李京泽)由外交学院亚洲研究所主办的“2022年澜湄合作模拟领导人会议”近日在线上举行。作为“2022年澜湄未来外交官培育计划”的压轴活动，150余名致力于未来从事外交事业的六国优秀青年，分别组建澜湄六国代表团，以及东南亚国家联盟、联合国开发计划署、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、湄公河委员会等国际组织代表团，共同召开模拟澜湄合作领导人会议。

主办方邀请多名专家学者为各代表团提供专业会前指导，六国青年学员在三个工作组的平行会议期间围绕相关议题深入研讨、凝聚共识，以工作组报告形式共计提交近90份会议文件，其中不乏精品之作，为澜湄合作的未来提出青年方案、贡献青年智慧。

在模拟澜湄合作领导人会议阶段，六国学员代表遵循澜湄合作议事规则，基于系列工作组会议达成的政策共识，围绕“建设高质量的澜湄流域经济发展带”培训主题，阐述本国政策立场。之后，代表东盟、联合国开发署、亚开行、亚投行、湄委会等组织代表团的学员立足各自机构视角，对澜湄合作未来发展提出政策建议。模拟峰会以与会各方学员代表共同发表《澜湄合作模拟领导人峰会特别联合声明》落幕。

“澜湄未来外交官培育计划”闭幕式由外交学院亚洲研究所讲师王冬博士主持，她代表“澜湄未来外交官培育计划”主办方和协办方宣读优秀学员名单，向全体学员表示热烈祝贺。

缅甸代表团领队、仰光大学国际关系学院教授Khin Ma Ma Myo博士代表本年度澜湄合作共同主席国致闭幕辞。她表示，本次活动的三大议题“澜湄国家互联互通与绿色金融合作”、“澜湄地区气候变化与城市可持续发展”与“构建中国—东盟蓝色经济伙伴关系”贴合澜湄国家当下国情，青年们的提案和考量展现出各国代表优秀的学科专业素养和外交业务能力。“澜湄未来外交官培育计划”连续举办研修活动的重要动力不仅离不开澜湄各国青年的积极且富有成效的参与，还有赖于各国人才间的充分交流。

外交学院亚太研究中心主任韩志立副研究员向各国青年代表和合作机构表示感谢，宣布活动取得圆满成功，希望各国代表积极向外交学院提出意见和建议，以助来年再创成功。

外交学院作为“中国外交官的摇篮”，高度重视外交外事人才储备和培养工作，同时面向周边国家系统性开展青年外交官培训。通过打造“澜湄未来外交官培育计划”等相关品牌培训项目，激发中国有志青年服务中国特色大国外交的事业感与使命感，为各国培养知华、友华的青年外交官，推动更多储备人才投入以澜湄合作为代表的周边外交、地区合作和多边外交机制，以人文交流助力各国未来一代携手共同打造人类命运共同体。(完)

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