人民网喀土穆12月5日电 （记者苏航）据苏丹通讯社消息，5日上午，苏丹军方与“自由与变革力量”中央委员会、部分政党、专业组织和协会以及武装运动团体在苏丹总统府签署了政治框架协议。本土、地区、国际组织代表和联合国三方机制、非盟、“伊加特”代表以及各国驻苏丹使节见证了协议签署仪式。

该框架协议确定了苏丹新一轮政治过渡期的任务和原则，包括军方退出政治进程并组建文官政府、巩固司法并确立过渡时期司法制度、打击腐败并采取有效措施应对经济衰退、进行军队改革合并快速支援部队及各武装团体、维护并执行《朱巴和平协议》等各个方面。

协议明确了由签署协议的各方共同协商推选出新的过渡政府总理，并由总理与签署协议的各政党及民间力量共同协商组建新内阁。自总理任职之日起，开始为期24个月的政治过渡进程。

非盟对框架协议的签署表示欢迎，非盟驻苏丹大使穆罕默德·贝莱什表示，该协议体现了苏丹实现自由、和平与正义的核心要求。希望苏丹政治进程能够最终达成可持续的解决方案，并组建一个有能力伸张正义、改善民生的新政府。贝莱什呼吁国际社会支持苏丹新政府，以实现苏丹人民的愿望。

联合国苏丹综合过渡援助团团长佩尔特斯表示，框架协议的签署标志着苏丹各方为解决苏丹过渡阶段政治危机的而做出的努力，现阶段仍然需要加强苏丹国内各方力量的广泛协商。

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