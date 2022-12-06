本报记者 严 瑜

11月23日，德国接收的首个浮式液化天然气储存及再气化装置抵达德国穆克兰港。

新华社/路透

法新社近日报道称，11月底，德国总理朔尔茨和到访的法国总理博尔内签署一项用以保证两国能源供应的声明，让法德关系在经历了数周的不和之后开始升温。朔尔茨在与博尔内共同召开的记者会上强调：“时局越是艰难，法德合作越是重要。”首次以法国政府首脑身份访问德国的博尔内则呼吁，面临多重危机，法德“要保持团结”。

释放信号，关系回暖

11月25日，德国总理朔尔茨在柏林同到访的法国总理博尔内签署双边团结声明，强调两国需在能源领域紧密合作，在能源安全方面彼此提供支持。

声明说，为减少对俄罗斯能源的依赖，法国10月中旬以来向德国输送的天然气每天高达100吉瓦时，双方还将于明年一季度围绕天然气供应机制签署合作协议。而为确保法国今年冬天的电力供应，德国承诺尽最大可能保障两国电网互联，并将德国剩余核电站淘汰时间推迟至明年4月，以便为法国电力市场提供额外的供给。同时，法德两国尊重彼此对电力供给结构的技术路线选择，将在发展氢能基础设施等领域加强合作，并重申了实现气候中和的决心。

朔尔茨在同博尔内共同出席记者会时表示，除能源政策外，德国和法国还希望在许多其他欧洲问题上共同寻求突破，两国将继续深化双边关系。

此前一段时间，法德两国在能源危机等议题上矛盾凸显。德国联邦议院10月通过的价值2000亿欧元的能源补贴计划，引发法国不满。法国总统马克龙认为，这项计划可能“扭曲”欧洲市场。由于法德两国在能源领域的政策分歧难以调和，原定于10月下旬举行的法德部长级会议推迟至明年1月。这一度引发外界对欧洲发展前景的担忧。

不过，随着欧洲能源危机不断加深，法德两国在共同面临的凛冬之中，看到了团结的必要性和重要性。

法新社报道称，对于新近签署的这份团结声明，德国总理朔尔茨总结道：“朋友在逆境中相互支持。”法国总理博尔内称赞说，这是一份“将产生实际影响、保护两国公民的重要文件”。对此，该社认为，这份能源“团结协议”，让法德关系回暖得以实现。

路透社引述法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔的话说，在法德关系紧张一段时间之后，欧盟这两大经济体决心改善关系，“向前看”。

挑战严峻，亟需团结

“根据声明，法国向德国输送天然气，德国为法国提供电力，这种气电互换在两国历史上非常罕见，可谓尝试了一种新的合作模式。由此可见，法德两国确实正在经历一个难熬的寒冬。俄乌冲突引发的欧洲能源危机直接冲击民生，尤其是在目前欧洲经济普遍面临下滑的背景下，能源供应不足且价格飙升，让欧洲国家普遍处于艰难困境。”中国社科院欧洲研究所研究员张敏在接受本报记者采访时分析称。

法国《独立报》报道称，今年冬天法国面临着能源短缺及能源价格上涨的挑战。电力方面，法国56座核反应堆中近一半由于需要维护而暂停服务，给包括法国在内的整个欧洲电网带来压力。天然气方面，尽管法国能源委员会10月5日宣布，法国已最大限度填充其天然气存储容量，但根据过去冬季的情况以及可能出现的寒潮天气，今年冬季天然气供应仍可能面临紧缺。

对天然气供应严重依赖俄罗斯的德国来说，日子同样不好过。德国联邦民事保护和灾难援助办公室负责人日前表示，今年冬天德国各地有很大概率发生短期、区域性的停电，这既包括能源短缺引发的停电，也包括相关部门出于缓解整体供应压力而采取的针对性暂时限电措施。

“能源危机带给法德等欧洲国家的不仅是‘近虑’，更有‘远忧’。”北京外国语大学国际关系学院教授王朔向本报记者指出，能源价格飙升产生的效应是连锁性的，必然会带来日常生活以及企业制造成本的上涨。这使能源密集型的欧洲金属行业纷纷陷入困境，如法国敦刻尔克铝业、德国铝轧制厂斯佩拉等，都相继宣布减产。同时，随着成本上升，欧洲制造业企业会更多外迁，加剧产业空心化现象。

9月，欧洲有色金属行业协会等10余个行业组织和40余家有色金属生产商联合向欧盟致公开信，要求欧盟迅速采取行动，解决电力和长期能源供应问题，以防止危机对欧洲制造业产生不可逆转的破坏。

“法德目前存在共同的利益诉求，也都意识到作为欧盟重要成员国，有责任去弥合分歧，释放团结信号，来应对当下的严峻挑战。”王朔说。

分歧难弥，困难重重

近期，除了法德关系出现缓和迹象之外，欧盟其他成员国之间也就如何应对能源危机进行了频繁互动。10月下旬，法国、西班牙与葡萄牙三国领导人发表联合声明，同意搭建一条从西班牙巴塞罗那到法国马赛的水下燃气运输管道，形成连接伊比利亚半岛与欧洲能源市场的“绿色能源走廊”。

10月27日，希腊总理米佐塔基斯在雅典与到访的朔尔茨举行会谈后，双方表示，欧盟成员国间团结合作是解决能源危机的唯一途径。朔尔茨除肯定希腊建设新的液化天然气站和连接管道等方面的努力外，也表示德国已决定在北海和波罗的海沿岸建设液化天然气码头，并在未来两年内重新开放燃煤电厂，以帮助保障欧洲能源供应。

“面对能源危机，欧洲国家在采取自救行动的同时，一些地理位置相近、发展水平接近、能源诉求相似的国家还开始进行局部性合作，开展互救。此次法德签署声明，进一步向欧洲国家释放出团结合作的信心与信号。接下来，法德可能会继续保持团结一致的形象，并且推动商定一个尽量能为各方所接受的短期方案，来缓解欧洲当前面临的能源危机，度过这个寒冷冬天。”张敏指出，不过需要看到的是，这种团结信号的象征意义大于实质意义。要想真正解决能源危机，欧洲国家还面临很多困难，需要欧盟推出一项可持续的长期合作计划，在实现能源技术突破、建立欧盟能源联盟等方面迈出更大步子。

王朔指出，法德关系是动态变化的。尽管近期双方关系有所改善，但两国的立场分歧、利益分歧、需求分歧依然很大，难以在短期内达成一致。“此前，法德关系不睦，原因起自德国计划给国内企业提供巨额能源补贴以及采购美战斗机和防空系统，这让法国认为德国没有通过欧洲机制而单独行动。但实际上，法德不和背后的深层原因是两国基本政策理念不同。法国更希望对美保持相对独立，而将德国的行动纳入欧洲机制。德国则更希望在美欧之间保持平衡。双方存在错位并非偶然。此外，美国出于自身利益考虑，希望看到一个相对疲软分裂的欧洲。当下，对欧洲来说，最重要的是团结，最难的也是团结。在内有利益分配不均、外有美国影响的多因素作用下，法德乃至欧洲离真正的团结还有一段距离。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)