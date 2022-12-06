□ 李嘉宝

近期，韩国官方及相关机构发布的最新经济数据均显示，受出口低迷等因素影响，韩国经济增长恐继续放缓，尤其是半导体、汽车等多个支柱产业出口呈现出疲软状态。

按照韩国贸易协会此前预测，今年韩国将出现时隔14年的年度贸易逆差，且全年逆差规模将创25年来新高。韩国海关数据显示，韩国11月1日至10日整体出口下降2.8%，今年累计贸易逆差已达376亿美元，其中半导体的出口跌幅居前，同比下降26.9%，这是该行业出口连续第三个月下降。

面对惨淡的出口成绩单，越来越多韩国媒体及智库将矛头指向美国。在新冠肺炎疫情反复、地缘政治冲突延宕、主要发达国家加息及全球通胀高企等背景下，作为外向型经济体的韩国本就面临一系列严峻挑战，而美国出台的《通胀削减法案》《芯片与科学法案》等无异于雪上加霜。

在汽车行业，今年8月生效的美国《通胀削减法案》规定，汽车企业必须使用至少50%在北美制造或组装的零部件，才能获得3750美元的补贴；如果要获得另外3750美元补贴，则超过40%的电池核心矿物必须在美国或与美国签署自贸协定的国家进行开采或加工。“韩国汽车遭到了不公平待遇。”韩媒指出《通胀削减法案》使得此前符合条件的72款电动汽车中约70%的车型都无法再享受税收抵免优惠，其中包括几乎所有在美销售的韩系电动车。韩国汽车研究院的报告称，受美国相关法案的影响，韩国明年汽车出口量将减少4.2%。

在芯片行业，美国总统拜登8月签署的《芯片与科学法案》，对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。这部法案还胁迫芯片企业选边站队，规定获得美方补贴的企业，10年内不得与中国或其他“令美国担忧”的国家进行“重大交易”以及投资先进制程芯片。此外，美国还试图拉拢韩国、日本、中国台湾组建所谓“芯片四方联盟”，人为制造“脱钩”“断链”。对此，韩国半导体产业协会专务安基贤认为，尽管韩国希望实现芯片产业链本土化，但韩国在材料、零部件、设备等领域依赖全球分工机制。从贸易数据来看，2021年中韩双边贸易同比增长26.9%，超过3600亿美元，韩国出口的芯片60%进入了中国市场。

一段时间以来，韩国企业加快对美投资步伐。现代汽车将在美国建设电动汽车工厂的时间，从2025年上半年提前到2024年下半年；三星电子和SK海力士也公布了在美国新设和扩大半导体工厂的计划。韩国经济研究院的报告指出，美国相关法案扶持本国战略产业，导致包括韩企在内的全球工厂流回美国，给韩国制造业带来严重冲击，韩国经济增长和就业也将受到影响。专家指出，韩国制造业流向美国，将引发国内“制造业空洞”的忧虑。

全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律作用的结果，加强产业链供应链开放合作，防止碎片化，利好各方。韩国经济的腾飞，得益于经济全球化的发展。而美国推行产业保护政策、排除竞争对手的一系列霸权行径，只会扰乱国际贸易秩序、破坏全球产业链供应链，并给包括韩国在内的盟友带来难以下咽的“苦果”。殷鉴不远，美国上世纪80年代打压日本半导体产业、2013年至2014年“肢解”法国阿尔斯通公司、2021年向韩国三星等企业强索芯片供应链机密数据等事例，足以给韩国敲响警钟。面对当下国内经济复苏的多重压力，韩国有必要提高独立自主意识，避免掉进被美国“掏空”的大坑。

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