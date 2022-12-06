新华社北京12月5日电 中国人权发展基金会、新华社国家高端智库5日联合发布中英文智库报告《为了人民幸福生活——当代中国人权观的实践和理论探索》。

围绕中国当代人权观，智库报告分为三个部分深度解读中国人权道路的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑，深刻阐释中国保障和发展人权实践对推进全球人权治理、推动人权事业全面发展所产生的重大意义。

从完成脱贫目标、实现全面小康到中国人民经济社会文化权利得到有效保障，聚焦当代中国人权观的“实践基础”，报告指出，中国对人权的保障不是停留在口头上，而是落实到一件件具体的民生实事上。

报告称，中国共产党是人权事业的积极推动者和坚定捍卫者，持续制定实施国家人权行动计划和其他专项计划或规划，以保障促发展，以发展促人权，实现了从贫困到温饱、从总体小康到全面小康的逐级进阶，并开启共同富裕的高阶目标，正致力于让世界近1/5的人过上幸福而有尊严的生活。

“人民幸福生活是最大的人权”，是当代中国人权观的高度凝练。报告从理论维度进行系统总结，提出坚持以人民为中心是当代中国人权观的核心理念，坚持人民当家作主是当代中国人权观的民主要义，坚持以民生为人权发展基础是当代中国人权观的民生追求。

同时，报告提炼出当代中国人权观的认识论、实践论、辩证法，即坚持人权是历史的、具体的、现实的，坚持以发展促人权，坚持个人人权和集体人权有机统一；将促进人的自由全面发展、维护社会公平正义和人民获得感幸福感安全感，作为当代中国人权观的目标定位、法治路径和评价标准。

报告认为，中国在尊重和保障人权方面的新理念新举措新实践，不但为世界人权事业和人类文明画卷增添了新的色彩，也为各国特别是广大发展中国家提供了有益借鉴。

报告将中国的人权保障经验概括为坚强领导、立足实际、发展驱动、法治保障、互鉴包容五个方面，主张加强不同文明交流互鉴，解决全球人权“治理赤字”，推动形成更加公平、公正、合理、包容的全球人权治理体系，共同构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 04 版）

(责编：白宇、岳弘彬)