据新华社东京电 （记者钟雅）日本日前公布的一份调查报告显示，今年8月以来，日元贬值造成日本企业破产的案例数量激增，主要集中在食品和纤维行业。

日本一家权威数据库公司在其网站上发布的报告显示，2022年1月至10月，因日元贬值而破产的日企达21家，其中8月至10月就有19家。该数据库预计，2022年因日元贬值而破产的日企数量很可能会超过2019年的22家，成为近五年最多。

报告称，包括燃气费、电费在内的所有商品价格都在飙升，挤压了中小企业盈利空间，预计日元贬值导致的企业破产数量近期很可能继续增加。

该数据库7月对约1.1万家日本企业进行问卷调查，逾六成受访企业表示受到近期日元对美元汇率快速下跌的冲击。8月的另一项调查结果显示，约八成受访企业表示“切身感受到日元快速贬值导致成本增加”。

今年以来，美国联邦储备委员会持续激进加息，推动美元对其他货币汇率持续走高，日元也不断贬值。10月下旬，东京外汇市场日元对美元汇率一度跌破150∶1，刷新1990年8月以来最低点。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）

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