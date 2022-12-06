本报记者 赵益普

在新加坡城区，一栋6层停车楼的闲置屋顶被改造成农场，里面密集排列着数十列种植了各种蔬菜的架子。一名工作人员正在采摘生菜。他一手握住菜叶，一手剪下菜根，称好重量，放入包装袋。不一会儿，走道上的推车里就堆满了一包包生菜。“这些生菜先被运输到冷库储存，然后会送往超市、餐厅出售。”农场主吴丽娇说。

新加坡有近550万人口，只有约1%的土地用于农业种植，超过90%的食物依赖进口。2020年，新加坡政府开始租赁部分停车场的屋顶，将其改造成种植蔬菜的农场，为民众提供更多蔬菜，这是新加坡政府粮食增产计划的一部分。两年来，新加坡已设立了近20个类似农场。吴丽娇的“停车场农场”是首个中标的农场，每天可为周边零售商提供100公斤至400公斤蔬菜。

除了停车场屋顶，新加坡许多高楼大厦的屋顶也被改造成农场。2013年，新加坡一处购物中心建成了首个直接向餐厅供货的屋顶农场，占地面积近600平方米，每月最多可收获1吨的蔬菜和香料。近年来，越来越多购物中心将屋顶改造成农场。泰国景观设计师戈差功·沃达康评价称，新加坡人口密度在全球名列前茅，将屋顶等闲置空间利用起来，变成农场，不仅有助于农业增产，还能起到绿化的作用。

许多大楼内部布置有长着瓜果蔬菜的“绿色区域”。位于新加坡中央商务区的金凯源中心，是一栋高达280米的51层写字楼。在大楼的17层至20层，有一家颇具特色的垂直农场，每座高达9米、宽3米的立体架上，排列着40层蔬菜种植架，每座立体架可同时种植1920多棵蔬菜。这些立体架每隔8小时就旋转一周，保证每一层蔬菜都能享受到光照。

新加坡南洋理工大学教授陈维宁表示，新加坡建设这样的农场，是为确保粮食安全所做的努力之一。政府在采取补贴措施之余，应鼓励和支持这些农场采用先进农业技术，以更少的空间和土地收获更高产量。

目前新加坡有约240个城市农场，大约能满足全国每年10%的食物供应。新加坡政府计划到2030年将本土农产品供给占比提高到30%。新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者阿科特认为，运营成本高是新加坡城市农场发展面临的主要挑战，农场运作仍依赖政府补贴。未来，新加坡应继续在农业技术上下功夫，持续推动城市农场发展，让各类农场更具商业可行性。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）

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