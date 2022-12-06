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四十七个项目被列入联合国非物质文化遗产名录

2022年12月06日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社突尼斯城12月3日电  （记者许苏培、黄灵）拉巴特消息：联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十七届常会3日在摩洛哥首都拉巴特闭幕。本届常会上，共有47个项目被列入联合国非物质文化遗产名录。

　　47个项目中，被列入急需保护的非遗名录有4个，包括土耳其传统阿赫拉特石雕、越南占族制陶技艺等；有39个项目被列入人类非遗代表作名录，其中包括中国传统制茶技艺及其相关习俗、柬埔寨传统武术、法国法式长棍面包、阿尔及利亚流行民歌等；另有4个项目被列入非遗优秀实践名册。

　　教科文组织在其官网表示，在今年被列入的非遗名录项目中，有1/3与保护大自然和生物多样性有关，显示出国际社会在任何情况下都将保护环境作为优先事项的决心。

　　本届常会于11月28日在拉巴特开幕。

　　联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会是《保护非物质文化遗产公约》的法定机关。联合国教科文组织认为，非物质文化遗产既维系着相关社区、群体、个人的认同感和持续感，也是确保世界文化多样性和人类创造力的重要资源。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

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