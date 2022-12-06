新华社维也纳12月4日电 （记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日以视频方式举行第三十四次部长级会议，决定维持第三十三次部长级会议确定的减产目标。

今年10月5日的第三十三次部长级会议决定，自今年11月起，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶，减产规模相当于全球日均石油需求的2%。

欧佩克在4日部长级会议后发表声明，强调10月会议作出的减产决定完全是出于市场考虑。

由于市场担忧世界经济前景，主要产油国大幅减产决定未能对国际原油价格形成有效支撑。纽约原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元跌至目前的每桶80美元左右。伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。

2日，欧盟、七国集团和澳大利亚宣布对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限，这给市场带来新的不确定性。俄方表示，限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议，只能导致油价像天然气价格一样飙升。

据悉，欧佩克与非欧佩克产油国第三十五次部长级会议将于2023年6月4日举行。但主要产油国表示，将在必要时临时召开部长级会议，以应对原油市场变化。

2020年4月，因新冠肺炎疫情等因素冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议。自2021年5月起，随着石油需求复苏，主要产油国开始逐步增加石油产量。今年9月，主要产油国时隔一年多首次宣布下调月度产量，将今年10月的月度产量日均下调10万桶。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)