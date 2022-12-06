人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

外交部发言人：

中企承建的电站有力支撑卡塔尔举办“碳中和”世界杯

2022年12月06日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京12月5日电  （记者成欣）中国企业承建的电站为卡塔尔世界杯提供了强劲绿色能源。对此，外交部发言人毛宁5日表示，中国同阿拉伯国家能源合作具有巨大潜力。中国愿同阿拉伯国家共同努力，不断深化有关领域合作，更多惠及中阿人民。

　　当日例行记者会上，有记者问：卡塔尔世界杯正在如火如荼进行中。据了解，由中企承建的哈尔萨电站为这一世界级体育盛会提供了强劲的绿色能源。发言人能否介绍有关情况？

　　毛宁表示，哈尔萨电站是卡塔尔第一座非化石燃料电站，是卡塔尔推进“2030国家愿景”建设的重点项目，有力支撑了卡塔尔举办“碳中和”世界杯的承诺。此外，中国企业总承包的世界上最大的单体光伏电站——阿联酋宰夫拉太阳能电站也已经实现并网发电，帮助阿布扎比每年减排二氧化碳240万吨，将为阿联酋能源经济可持续发展发挥重要作用。

　　毛宁说，能源合作已经成为中国和阿拉伯国家合作的重要领域。从传统能源到清洁能源、低碳经济、能源转型，中阿能源合作具有巨大潜力。中国愿同阿拉伯国家共同努力，不断深化有关领域合作，更多惠及中阿人民。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部