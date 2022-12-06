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外交部发言人：

中老铁路开通一年来交出亮眼成绩单

2022年12月06日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京12月5日电  （记者成欣）外交部发言人毛宁5日表示，中老铁路正式通车运营一年来，交出了一份亮眼成绩单。未来，以铁路为重点的中老泰三方合作将实质提升次区域发展水平，国际物流黄金大通道作用将进一步凸显。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，中老铁路开通运营满一周年。值此之际，中老铁路首列全铁路运输水果冷链班列通车，泰国、老挝等东盟国家优质农产品输华正式开启铁路时代。请问中方对此有何评论？

　　毛宁表示，中老铁路正式通车运营一年来，全线开通24个客货运站，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，货物品类从10多种拓展至1200多种，交出了一份亮眼成绩单。12月3日，中老铁路首列全铁路运输水果冷链班列开通，来自老挝、泰国、缅甸等东南亚国家的优质农食产品，将借助中老铁路通关快捷、国际货运规模化的优势，更加安全、快速地销往中国市场。

　　毛宁表示，与此同时，随着中泰铁路建设的扎实推进，中老铁路正在加速同泰国铁路系统互联互通，推动形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。未来，以铁路为重点的中老泰三方合作将实质提升次区域发展水平，国际物流黄金大通道作用将进一步凸显。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

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