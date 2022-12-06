费尔南达·依列乌

欧洲和中国在市场、资本、技术等方面具有互补优势，双方可以共同打造数字经济、绿色环保、新能源、人工智能等新增长引擎。事实表明，欧中之间形成的产业链供应链符合双方利益

自1979年建交以来，葡萄牙同中国在经贸、教育、科技等许多领域的合作不断加强，两国人民之间的相互了解和友谊不断加深。葡中关系持续健康发展，有利于携手应对共同挑战，为两国人民创造更多福祉。

葡萄牙坚定支持自由贸易，反对保护主义，是中国企业赴欧投资的主要目的地之一。2021年葡中双边贸易额达88.11亿美元，同比增长26.71%。截至2021年12月底，中国对葡实际投资累计金额超80亿欧元。

葡萄牙积极参与共建“一带一路”，是率先同中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的西欧国家，也是亚洲基础设施投资银行57个创始成员之一。近年来，双方充分利用葡中合作发展基金、亚洲基础设施投资银行、丝路基金、“一带一路”专项贷款等，为能源、基础设施建设、产能合作等重点项目提供融资支持，有力推动了两国合作项目的落地。葡中还积极拓展面向欧洲、非洲、拉美等地区的第三方市场合作。例如，葡萄牙国家电力公司和中国三峡集团联合开发建设英国马里湾海上风电项目，葡萄牙国家能源网公司和中国国家电网公司合作在智利建设能源管道等。这些合作项目为参与各方带来了发展机遇，实现了共赢。

中国发展需要欧洲，欧洲发展也需要中国。欧洲和中国在市场、资本、技术等方面优势互补，进一步加强互利合作的潜力巨大。双方可以共同打造数字经济、绿色环保、新能源、人工智能等新增长引擎。事实表明，欧中之间形成的产业链供应链符合双方利益。欧洲许多有识之士都希望加强对华合作。双方应加深相互了解，排除外部干扰，推动欧中全面战略伙伴关系不断发展。

当今世界正经历百年未有之大变局，维护世界和平与发展离不开中国。中共二十大为中国未来发展擘画了蓝图，一个不断发展的中国必将为应对人类共同挑战作出更大贡献。西方国家需要认真倾听中国的声音，建立正确的对华认知。

（作者为葡萄牙新丝路协进会主席）

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)